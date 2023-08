Las empresas del sector náutico dedicadas al alquiler de embarcaciones sin patrón se comprometieron en abril a cumplir las instrucciones de navegación pactadas con el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez. Fue la condición para que su actividad se mantuviera en contra de la petición de diversas instituciones, entre ellas, el Consell y el Ayuntamiento de Ciutadella, por los incidentes que cada verano se derivan del nulo conocimiento del mar que tienen muchos de los usuarios eventuales de estas pequeñas lanchas.

Estas instrucciones aseguraron la continuidad de la oferta náutica que contempla la excepcionalidad para el manejo de las barcas inferiores a 5 metros de eslora y a los 15 caballos de fuerza, sin exigir titulación. No pueden alquilarse si el viento supera la fuerza 4 o existen olas en el mar superiores al metro de altura, entre otros requisitos como el de disponer de una lancha auxiliar por cada diez de alquiler y que todas lleven un geolocalizador.

Estas condiciones aún no tienen el rango de ley por lo que queda a la responsabilidad de cada empresa cumplirlas. La de este jueves fue una de esas jornadas en las que todas las barcas debían estar fuera de servicio. En la Isla el aviso era de vientos del norte de fuerza 6 y olas de 2 metros. Aún así al menos una empresa optó por alquilar algunas de sus embarcaciones en contra de la normativa asumida por la mayoría, y las entregó a sus clientes a primera hora en la colársega del puerto de Ciutadella.

Al menos una empresa incumplió la praxis y sí alquiló barcas.

«Alquilar con este tiempo es una temeridad y no lo haremos hasta que no cambien las condiciones, pero cada empresa decide lo que hace porque no hay una ley concreta», señalaba una empresa que opera en Addaia, entre otros puntos de la Isla. «Lo primero es la seguridad y lo segundo es que el cliente se lleve una buena experiencia y con este tiempo no se puede navegar así», aseguraban en otra.

Solo el Ayuntamiento de Ciutadella, que tiene la concesión de la rampa en Serpentona y Cala en Blanes, prohíbe directamente a las empresas que ganaron la licitación el alquiler de este tipo de lanchas si las olas son de un metro o más, como sucedía ayer.