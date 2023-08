Ha sucedido en Mallorca y los centros de Menorca temen que algo similar pueda ocurrir aquí: cinco de los siete interinos que han obtenido plaza en los cursos de FP de Navegación e Instalaciones Marinas, no cuentan con el preceptivo título de la Marina Mercante, sino que son profesores de filosofía, música, psicología o química. Algo que es consecuencia de las bases del proceso de estabilización de funcionarios interinos llevado a cabo por la Conselleria de Educación durante la pasada legislatura.

En los centros educativos de Menorca son muy conscientes de que estas situaciones pueden proliferar a partir de septiembre. A estas alturas de agosto, y con los equipos directivos de vacaciones, estos aún no conocen los perfiles de los profesores que les han sido adjudicados para el curso próximo. Las sorpresas pueden llegar en unas semanas.

«Siempre ha ocurrido, en FP no es algo nuevo», aunque eran casos puntuales, señalaba este martes el director de un instituto. «Hace años, un grupo de alumnos se quejó, porque el profesor no sabía soldar», recordaba. «A veces pasa que pides un perfil técnico y te envían otro distinto».

Serán funcionarios de carrera

La directora de otro centro coincide igualmente en que «esto no es nuevo, se cubren especialidades con profesores de otras, hay de todo». Aún así, ambos directivos coinciden en que «con el proceso de estabilización será más grave, porque ahora, estos profesores serán funcionarios de carrera y deberán responder siempre».

En este sentido, considera la directora que «debería haber algo más de sentido común, la propia persona tendría que plantearse si debería optar o no» a plazas para las que no está preparado. Por eso, «veremos si la Inspección educativa tiene que revisar su trabajo».

En contra de 'regalar' plazas

Con todo, los directivos consultados reconocen que hay casos y casos. «Sabemos de interinos que son grandes profesores», o «no significa que no sean buenos» en su trabajo, «pero no deberían haberse regalado plazas del modo como se ha hecho».

Sobre esto, el colectivo de funcionarios de carrera critica el planteamiento «injusto» que hizo la Conselleria de Educación, así como el «silencio» de los sindicatos, a quienes acusan de estar siempre del lado de los interinos.

CCOO advirtió de los problemas

A Josep Vinent, delegado de Educación de Comisiones Obreras en Menorca, no le sorprende la situación que se ha generado con el proceso de estabilización. «Desde un principio, cuando se negociaba, ya dijimos que no queríamos un proceso de estabilización, porque supondría regalar plazas». Por eso, «preferíamos unas oposiciones no eliminatorias, simplificadas, para que pudiera acceder más gente», entre esta, el personal interino. «No parecía coherente», porque era lo contrario «a las oposiciones de toda la vida, que premian el esfuerzo».

«Al final ha sido un proceso desestabilizador», incluso para algunos interinos, que han obtenido plaza, pero en otra isla. Con todo, queda el trámite del concurso de traslados en otoño. «Ahora tienen plaza con expectativa», pero temen desde CCOO que «se reducirán las plazas» y muchos que han logrado una ahora, no obtendrán la definitiva.