La terminal de salidas del Aeropuerto de Menorca se convirtió la pasada noche en el alojamiento forzoso de cerca de 400 pasajeros de la compañía Easyjet. Todos ellos sufrieron la cancelación de los vuelos internacionales que debían tomar a última hora del jueves. Al ser en su mayoría turistas y no ofrecerles la compañía una alternativa de alojamiento para pasar la noche, la mayor parte de los afectados se vieron forzados a dormir en cualquier rincón de las instalaciones aeroportuarias.

Los vuelos cancelados, según consta en el registro de salidas del Aeropuerto de Menorca, fueron los de Easyjet que debían salir a las 22.45 y 22.55 horas con destino a Lisboa y Londres, respectivamente. Se trata de vuelos ocupados en su práctica totalidad por turistas que habían pagado su billete para regresar a casa después de pasar unos días de vacaciones en Menorca.

El Aeropuerto de Menorca no opera las 24 horas del día y no admite vuelos pasada la una de la madrugada. Es responsabilidad de las compañías aéreas ofrecer un alojamiento a sus pasajeros cuando cancela un vuelo por no poder cumplir los horarios programados, algo que no siempre sucede. En estos casos y de forma excepcional, el aeródromo permite a los usuarios afectados pernoctar en sus instalaciones, si bien carece, como es lógico, de la infraestructura para atenderlos de forma correcta, lo que da pie a situaciones como la que ilustra este artículo, donde se ve a una pasajera durmiendo en el suelo.