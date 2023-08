Joan Mesquida y Pepe Mercadal fueron el jueves como dos chicos nuevos en la oficina. Los dos diputados menorquines electos, el uno por el PP y el otro por el PSOE, estrenaron su condición en el Congreso en la sesión constitutiva de la XV legislatura en la que Francina Armengol fue elegida presidenta de la Cámara por mayoría absoluta.

Arrebatados por la ilusión, ambos confiesan haber vivido la tensión que emanó de las votaciones porque se desconocía cuál iba a ser el resultado. Admite el socialista, sentado junto a Milena Herrera, la diputada de Eivissa, que «hasta que no vimos a Patxi López como le decía a Francina que ya había ganado, y esta sonreía, no tuvimos la certeza de que ella sería la presidenta». De hecho, Mercadal preveía que sería necesaria una segunda votación, pero no fue así, «y es lo mejor que podía suceder, también para Menorca». En su opinión, «conoce los problemas de la Isla como ha demostrado en sus ocho años y es un orgullo para Balears».

«Vengo del Parlamento Europeo donde todo es nuevo, en cambio aquí, en el Congreso, todo huele a historia cuando entras, se me puso la piel de gallina» Pepe Mercadal Baquero | Diputado del Grupo Socialista



El joven socialista proviene del Parlamento Europeo donde ha trabajado como asesor. Las comparaciones son casi odiosas entre ambas cámaras. «En aquella todo es nuevo, en cambio, en el Congreso todo huele a historia cuando entras, la verdad es que se me puso la piel de gallina».

Estrenaron silla en el hemiciclo

En su primera jornada ambos ocuparon un escaño de forma aleatoria hasta que le sean asignados los suyos en la próxima sesión en la que se votará al presidente del gobierno. «Estuve más o menos por el centro, casi al lado de los diputados de Sumar», explica y destaca «la cercanía que mostraron los ministros con nosotros». Mesquida estuvo más arriba, rodeado por Javier de Andrés, del PP de Álava, y Bea Fanjul, del PaÍs Vasco, presidenta nacional de Nuevas Generaciones.

Ha estat un dia espectacular.



Hem elegit @f_armengol presidenta del Congrés dels Diputats.



Na @milena_herrera i jo ja som oficialment diputats.



I hem escoltat en directe un discurs històric.



Endavant Francina, adelante @psoe 🌹 pic.twitter.com/gEOyJjdr6U — Pepe Mercadal (@PepeMercadal) August 17, 2023

El político ciutadellenc tuvo sensaciones encontradas en esta jornada de la que destaca la exquisita educación y la profesionalidad de todo el personal. «Cuando entras el hemiciclo impone, pero la ilusión por estar ahí para trabajar por tu Isla puede con todo». No obstante, subraya que «haber ganado a Francina Armengol en Balears y desalojarla del Govern y que ahora presida el Congreso no es la mejor noticia». Cree Mesquida que ella «facilitará el trabajo a los grupos nacionalistas e independentistas lo que ha provocado su elección, no es moderada».

Lamenta, por encima de todo, ante la más que probable reelección de Pedro Sánchez como presidente, «que junto al gobierno vayan a estar formaciones que quieren acabar con la unidad nacional, aunque seguirán en el Congreso hasta que lo consigan, es triste».

«El hemiciclo impone, pero la ilusión por estar ahí para trabajar por tu Isla puede con todo, aunque el hecho de que Armengol presida el Congreso no es la mejor noticia» Joan Mesquida Mayans | Diputado del Grupo Popular

Permanecerán en Menorca

Los dos diputados menorquines coinciden en apuntar que no fijarán su residencia en Madrid durante la legislatura. «Estaré cuando sea necesario y probablemente me alojaré en un hotel esos días», mientras que Mercadal subraya que «un diputado que trabaja para su territorio ha de estar en él, y yo voy a seguir aquí, aunque tenga que ir y volver».

Ayer, en las sesiones constitutivas de las cámaras, @CristobalMP y Joan Mesquida, adquirieron plena condición de sus cargos de Senador y Diputado jurando la Constitución.



Su presencia será clave para defender los intereses de todos los menorquines.



Enhorabuena compañeros!💙 pic.twitter.com/z60S2WpoCT — PP Menorca (@ppmenorca) August 18, 2023

Cuando se formen las comisiones parlamentarias, Mesquida se ofrece para ocupar las relacionadas con industria, comercio, turismo, cultura, deporte y transición energética. Mercadal lo hace, igualmente, para todas las que tengan interés para Menorca, sectores productivos y políticas estratégicas. El diputado socialista confirma, además, que «hablaré en mi lengua en el hemiciclo cuando permitan hacerlo, por supuesto», como ya ha adelantado la nueva presidenta de la cámara.