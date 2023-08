Los propietarios de fincas de la zona de Algaiarens han presentado un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Ciutadella por la inclusión del camino del mismo nombre en el Catálogo Municipal de Caminos Rurales aprobado en 2021, lo que otorga a esta vía la titularidad y el uso públicos. El ex director de Desigual, el ejecutivo catalán Manel Adell, es el dueño de Algaiarens, la finca contigua a la playa de La Vall, Sa Font Santa y de Son Felip. En el momento de la inclusión del Camí d’Algaiarens en el catálogo los propietarios de estas fincas presentaron alegaciones que fueron desestimadas por el Ayuntamiento, que defendía el libre acceso por los tramos cerrados de la ruta.

Una defensa de la titularidad pública que ahora se trasladará a los tribunales y que el Consistorio asume, ha asegurado la actual alcaldesa, Juana Mari Pons Torres, del PP, aun cuando la decisión viene del anterior mandato y del equipo de gobierno de la coalición de izquierdas. «Vamos a defender el camino como público», ha declarado Pons, «porque los técnicos lo decidieron así». Mientras el litigio se resuelve, la alcaldesa avanza que se intentará negociar con la propiedad para que la barrera permanezca abierta, aunque reconoce que al haberse judicializado el problema «no tenemos ninguna fuerza».

Los ramales del Camí d’Algaiarens que dan acceso también a Sa Font Santa ya estaban cerrados con vallas, pero hasta hace poco esas barreras eran manuales y en alguna ocasión se quedaban abiertas; ahora eso no es posible porque se han automatizado y solo se abren marcando un código de acceso. No obstante, la alcaldesa matiza que en el tramo del Camí de Cavalls que pasa por esta zona de la costa norte de Ciutadella se respeta la servidumbre de paso y que se puede acceder a lugares tan emblemáticos como Sa Bassa Verda, el estanque temporal situado en Algaiarens que es destino predilecto de excursionistas. Los senderistas y cicloturistas se han encontrado recientemente con estas nuevas barreras junto a los letreros de la propiedad que advierten de que el camino es particular, en contra de la postura municipal.