El Consell cuenta con un plan director arquitectónico como guía fundamental para la restauración de los 41 edificios del Llatzeret, un documento interno que no está aprobado, puntualizó el conseller Simón Gornés, y un borrador de los pliegos de condiciones del concurso público para adjudicar la explotación del alojamiento y la restauración, aunque en el anterior mandato quedó pendiente definir bajo qué modelo. El conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación admite que, en apenas dos meses, desde que ocupa el cargo, aún no ha podido analizar los pliegos, pero explica que «de cara a futuro vamos a elaborar un plan de lo que podría ser el Llatzeret» y la apuesta –en eso no difiere de la que en su día hiciera el tripartito de izquierdas–, es la colaboración público-privada. «Estamos valorando qué tipo de gestión se podría hacer allí, está claro que tiene que ser público-privada, no se trata de privatizar nada», recalca, «el Llatzeret debe seguir teniendo un uso público, la gente tiene que poder ir y visitarlo, hacer la escuela, los conciertos... Todo, pero el Consell insular no está para gestionar una residencia».

El Consell adaptará las tarifas de uso del Llatzeret con el fin de reactivar este espacio La oferta de alojamiento consta de tres edificios, dos están «relativamente bien», señala el conseller, «podrían estar operativos en un corto plazo de tiempo, pero la Administración no puede gestionar eso, hay mucho espacio», recuerda. Están la residencia, las salas para formación, el centro de convenciones, un restaurante habilitado para 280 personas, y los edificios históricos, «es mucha infraestructura que hay que gestionar de manera efectiva», afirma Gornés. Recuerda que en los tiempos en que fue alojamiento para los trabajadores del Ministerio de Sanidad el Llatzeret tenía una plantilla de 50 funcionarios y que ahora hay once. «Hay que buscar formas alternativas para darle vida y compatibilizar los usos», concluye. Solicitudes atrasadas y facturas de 2022 sin pagar en la gasolinera del puerto El nuevo equipo se ha encontrado el proyecto del Llatzeret «un poco parado, ahora intentamos darle vida, atendiendo todas las peticiones que nos han llegado y poniendo todo al día», explica Gornés. Había muchas peticiones para este año y el que viene, por contestar, indica el conseller; el departamento ha ideado un formulario y una pauta para poder tramitar y formalizar dichas solicitudes. Entre las sorpresas, confiesa Gornés, se encontraron con que «no nos dejaban repostar en la gasolinera del puerto de Maó por impago de facturas de combustible del ejercicio 2022, hemos resuelto la situación y ahora ya podemos repostar otra vez», añade. Por último, Gornés afirma que la futura Ley de Espacios Singulares es una idea genérica, pero «vemos que hay espacios que necesitan una consideración especial, desde el punto de vista legal, para hacer actividades que, por otro lado, ya se han hecho toda la vida».