La puesta en marcha de los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), cuyas plazas deberían empezar a comercializarse en septiembre, peligra por los recursos presentados por los turoperadores perdedores (Soltour, Nautalia y Mundiplan) contra la adjudicación en solitario de los tres lotes a Ávoris, en julio pasado.

La incertidumbre planea sobre los hoteles que habitualmente acogen a estos turistas senior y ya hay dos, Aguamarina I y II, en el Arenal d’en Castell, que de antemano anuncian su retirada del programa. El director de los establecimientos, Fernando Estrade, confirmó ayer la decisión del grupo. «Este invierno no nos planteamos trabajar con el Imserso, nos dedicaremos al mantenimiento», explicó, «ya nos temíamos los retrasos, cada vez que hay una renovación se presentan recursos, ahora mismo no hay fecha de inicio, todo es incertidumbre, y luego no da tiempo a vender las plazas», señaló Estrade.

Con los dos hoteles Aguamarina dejarán de comercializarse alrededor de mil plazas del turismo para mayores en la costa norte. En la temporada baja de 2022-2023 cuatro hoteles de Menorca firmaron con Mundiplan para acoger turistas del Imserso, del 15 de octubre hasta finales de noviembre y del 10 de febrero hasta mediados de mayo. Fueron los establecimientos Aguamarina I y Aguamarina II y Cala Galdana y Sur Menorca, estos últimos del grupo Minura Hotels, los que se unieron, mientras que Globales Almirante Farragut, normalmente en la lista, no participó. En total son unos cinco mil turistas (250.000 pernoctaciones) los que mueve el programa en la Isla, lo que permite mantener plantillas y la actividad en los establecimientos hoteleros, aunque el invierno pasado la cifra ya fue inferior debido a la renuncia del ‘Almirante Farragut’.

Se debían comercializar desde hoy

A estas alturas del año, cuando ya debería comenzar la comercialización de las plazas, los alojamientos no tienen contratos para firmar ni saben el precio definitivo que se les ofertará, aunque la primera cifra orientativa que conocen, 24,75 euros al día por persona a pensión completa, les mantiene en el enfado que ya manifestaron la última temporada, porque aseguran que no cubren costes. De hecho en otras zonas turísticas españolas ya han avanzado que no firmarán a ese precio.

«Hace ya dos años que se habló de que se necesitan entre 28 y 30 euros para cubrir costes, antes de que subieran los precios con la inflación», recuerda Luis Casals, director general del grupo Minura Hotels, «si a eso le sumas que se pueden perder los meses de octubre y noviembre por esta impugnación de la adjudicación, tendremos que sopesar mucho si finalmente abrimos en febrero», declara. La inseguridad sobre esos dos meses del primer tramo del programa pone contra las cuerdas a los hoteleros que habitualmente reciben el turismo de mayores, no solo por los costes sino también por las decisiones que deben tomar respecto a las plantillas que mantienen durante la temporada baja.

«Estamos a la espera de que cierren el litigio y a partir de ahí hablar con ellos (los consorcios de turoperación), no está nada claro ni tenemos ningún precio sobre la mesa», expone Salvador Abalos, director del hotel Almirante Farragut. «El año pasado fue inviable», señala el directivo del hotel de Cala en Forcat, quien ve «difícil» que se llegue a tiempo para que el programa opere en el primer tramo, de octubre y noviembre, debido a los recursos planteados.

El Ministerio de Derechos Sociales adjudicó los tres lotes de los viajes del Imserso -cerca de 900.000 plazas-, al grupo turístico mallorquín Ávoris Corporación Empresarial, decisión que han impugnado sus competidores.