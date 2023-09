El Ayuntamiento de Alaior tiene previsto aprobar mañana martes en sesión plenaria el nuevo pliego de condiciones para licitar el servicio de gestión de la escuela infantil Es Pouet, después de que las dos anteriores convocatorias hayan quedado desiertas por falta de aspirantes. Se da por hecho que el equipo de gobierno optará por un incremento del presupuesto de salida, que la última vez fue de 1,8 millones de euros por tres cursos, lo que espera que sirva como reclamo para captar ofertas.

En cualquier caso, la adjudicación efectiva del contrato no se producirá antes de un periodo de tramitación de dos o tres meses como mínimo, con lo que el curso 2023/2024 deberá comenzar en Es Pouet con la UTE que ha desarrollado esta labor durante los últimos años. En principio, durante los primeros meses del curso, el Ayuntamiento de Alaior asumirá el sobrecoste que genere el servicio una vez cobradas las cuotas, que cabe recordar aportará el Govern balear en todos los niveles (cuatro horas diarias al día durante diez meses) y la administración que decida cubrir el tiempo restante. El año pasado fue el Consell, pero todavía no se ha pronunciado al respecto cuando los niños se incorporan a las aulas el próximo lunes 11 de septiembre.

Mientras tanto, las diferencias existentes entre la UTE y el Ayuntamiento de Alaior por el abono de las facturas pendientes continua sin cerrarse del todo. Las maestras han podido cobrar ya las nóminas atrapadas de julio y parte de junio gracias a un primer ingreso desde el Consistorio y un esfuerzo por parte de las empresas que forman la UTE. No obstante, el pasado viernes no pudieron ingresar la nómina de agosto y no lo podrán hacer hasta que no se validen por parte del Consistorio una serie de facturas que aporta la gestora de la escuela infantil.