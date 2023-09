Tras el anuncio hecho el pasado julio por Marga Prohens, presidenta del Govern, sobre la gratuidad en Balears de la etapa educativa desde los 0 hasta los 2 años, ahora, con el decreto Ley aprobado la semana pasada y el curso a punto de empezar el próximo lunes, le toca al Consell posicionarse respecto al coste de las dos horas diarias que no cubre el gobierno autonómico.

El Govern, presidido por los populares se hará cargo de 4 horas lectivas diarias durante 10 meses al año, es decir las familias podrán matricular a los niños y niñas nacidas en 2021, 2022 y 2023 para que asistan a la escoleta sin coste desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía, por ejemplo, y desde septiembre hasta junio, incluidos. Pero los menores suelen asistir a la escuela infantil entre cuatro y seis horas al día, bien de 8 a 14 horas o bien en horario partido de 8:30 a 12:30 y de 3 a 5 de la tarde y hasta once meses al año. Cada hora de más al día supone un coste de 30 euros por niño al mes.

Las escuelas de educación infantil de Menorca, llamadas escoletes son una veintena en los ocho municipios, 19 de titularidad pública –dos del Govern y 17 de los Ayuntamientos– y dos de titularidad privada adheridas a la red complementaria de la Conselleria de Educació del Govern. Los diversos centros consultados por MENORCA «Es Diari» consideran una muy buena noticia la gratuidad, aunque recuerdan que ya disponían de bonificaciones para las familias y dicen que no se ha notado un gran aumento en la demanda. Explican que las familias parecen estar a la espera de conocer todos los detalles, puesto que siempre hay otros gastos a afrontar como el comedor.

Oposición

Bàrbara Torrent, consellera insular en la oposición explica que para el PSOE la etapa de 0 a 3 años es clave para el desarrollo de los niños y por ello presentarán una propuesta de acuerdo en el próximo pleno del Consell, el 25 de septiembre, para asumir el coste de las 2 o 3 lectivas diarias que quedan, y conseguir un acceso cien por cien gratuito y universal a esta etapa educativa, independientemente del nivel socioeconómico de las familias. También recuerda Torrent que este modelo fue ya impulsado por la anterior legislatura y la presidenta Susana Mora asumió en los presupuestos del Consell el coste de más de 400.000 euros correspondientes al curso escolar 2022-2023, lo que equivalía a 15.000 euros por aula y 850 euros por cada alumno o alumna de 2 a 3 años. Héctor Pons, alcalde de Maó del PSOE «espera que el nuevo gobierno del Consell tenga el mismo grado de compromiso que el anterior».

Desde Més per Menorca, los consellers Noemí García y Josep Juaneda acusan al ejecutivo insular que con el curso ya empezado, ni las escoletes de la red complementaria ni los ayuntamientos sepan cómo se garantizará la gratuidad. Consideran imprescindible que se continúe apoyando la etapa de 0 a 3 años y exigen al Consell y los ayuntamientos que garanticen que las cooperativas y empresas gestoras de escoletes no queden en descubierto por el hecho de no cobrar cuotas a las familias. En este sentido, recuerdan en un comunicado los problemas económicos que arrastra la escoleta municipal de Alaior a causa de la mala gestión del Ayuntamiento, gobernado por el PP.

También consideran necesario desde Més que el convenio regulador de esta colaboración se apruebe este mismo mes de septiembre tanto por parte del Consell como de los ayuntamientos, y que el calendario de pagos se efectúe con la máxima urgencia.