Los comerciantes de Es Mercadal y Fornells desaprueban el sistema de recogida selectiva ‘puerta a puerta’, tanto por el momento elegido por su implantación, en pleno agosto, como por los horarios en que los establecimientos tienen que sacarlos a la calle.

El nuevo dispositivo tenía que entrar en funcionamiento, primero, a mediados de mayo; luego en junio; pero «al final fue el 7 de agosto, y nos mató», porque suponía un cambio de hábitos en el momento de máximo apogeo de la actividad. «Las tiendas tienen más o menos los mismos horarios, pero para la hostelería, las pastelerías o las tiendas de alimentación es cuando el trabajo se triplica», apuntaba este domingo Raquel Salvador, desde la Asociación de Comerciantes de Es Mercadal.

Explica Salvador que, según la planificación que hizo llegar el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, el papel y el cartón se recogen los lunes, miércoles y viernes, de 12 a 13 horas; el cristal, los lunes y jueves a partir de la medianoche; los plásticos y envases, los martes, jueves y sábados de 12 a 13 horas; y la materia orgánica se tendría que recoger a diario, salvo los sábados, a partir de la medianoche. Sin embargo, «hoy (este lunes) por la mañana, los contenedores estaban llenos; la basura quedó en la calle» al alcance de cualquier gato o perro. Además, es habitual que los camiones del cartón y el plástico pasen «a las cinco o a las seis de la tarde y la basura queda en la calle desde las 12, lo que ofrece una muy mala imagen y desprende malos olores», lamentan los comerciantes.

En cuanto al vidrio, «el otro día pasó a las 12 de la mañana», añade Salvador, quien critica al Ayuntamiento de Es Mercadal, que «tira balones fuera» con la excusa de que la gestión es insular.

Antes iba mejor

«Antes, el cartón se recogía los miércoles y sábados antes de las 10 de la mañana, e iba muy bien. Ahora, tenemos contenedores en las calles y plazas, llenos desde mediodía», en plena temporada turística. Con el tráfico del verano, «los camiones no pueden cumplir los horarios», asegura, coincidiendo con la opinión que expresan también desde la Asociación de Comerciantes de Fornells. Allí, inciden en lo difícil que es para muchos comercios disponer de un espacio para almacenar las basuras hasta el día que toca sacarlas a la calle. «Es un modelo que no tiene futuro», a no ser que se elaboren catálogos urbanos de cada pueblo, que examine las particularidades y necesidades de las calles en función del tipo de comercio, para ajustar un sistema que se adapte a la realidad. Y es que no tiene sentido que el sábado, que hay más actividad de restauración, no haya recogida de materia orgánica, ejemplifican desde la asociación.