La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Iberia, Air Nostrum e Iberia Express que el pasado 23 de agosto volvió a adjudicarse la ruta de Obligación de Servicio Público (OSP) entre Menorca y Madrid que sacó a concurso público la Dirección General de Aviación Civil sigue sin vender, a día de hoy, vuelos directos a un mes y medio de que la OSP entre en funcionamiento.

La ruta directa entre la Isla y la capital de España debe quedar cubierta del 1 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024 y del 1 de noviembre de 2024 al 30 de abril de 2025, con una oferta de dos frecuencias semanales programadas para los jueves y los domingos.

Sin embargo, la UTE aérea no ha cargado aún esos vuelos directos y ya se están registrando quejas de residentes que no pueden organizar sus viajes con antelación y de agencias de viajes que no pueden gestionar las reservas.

Una ruta muy demandada

La ruta entre Menorca y Madrid es, precisamente, una de las más demandadas, señalan desde las agencias de viaje. No solo se desplazan residentes para pasar unos días de vacaciones en la capital de España, sino también aquellos que lo hacen por cuestiones de trabajo. También numerosos pasajeros que tienen la intención de hacer viajes internacionales y que usan las terminales madrileñas como puente.

Los que más abundan son, apuntan desde las agencias de viajes, los que desean volver durante las vacaciones de Navidad a sus países de origen en Sudamérica. Al no encontrarse con vuelos directos a Madrid que les permitan subirse a otro avión que les lleve al otro lado del Atlántico solo les quedan, como al resto, dos opciones: esperar a que se carguen los vuelos directos o comprar vuelos con escala. La elegida acaba siendo la primera opción.

Una «incidencia», según Iberia

Desde Iberia, consultados por este diario, aseguraron ayer que una «incidencia» en el volcado al mercado de los billetes estaría detrás de este retraso en la comercialización de los vuelos directos. Ayer por la tarde confirmaron que, tras haberse detectado, «se solucionará en cuestión de horas».

Un 12 % más de asientos

Aparte, desde Iberia celebran que para esta temporada de invierno, que contemplan desde finales de octubre hasta finales de marzo, habrá un 12 por ciento más de asientos, que llegarán alrededor de los 67.000, en la ruta Menorca-Madrid. A los dos vuelos diarios, apuntan, habrá uno semanal adicional.