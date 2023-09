El PSOE primero, y Més, después, han exigido la inmediata dimisión o cese de la directora insular de Proyectos Sostenibles y Cooperación del Consell, Marta Febrer por haber usado las instalaciones públicas del Llatzeret y personal del Consell para hacer una fiesta privada, tal y como ha avanzado este diario.

«Es una actuación totalmente inadmisible» considera los socialistas, mientras que los ecosoberanistas lo consideran «un escándalo político» que un cargo político celebre la fiesta de cumpleaños de su hija, con más de 60 personas, en un instalaciones del Consell, y además lo haga «sin permiso y estando completamente prohibidas este tipo de actividades» en el Llatzeret.

El PSOE cree que «es una falta de respeto a la institución, a los recursos públicos y a la sociedad menorquina en general», por lo que exige la dimisión de Marta Febrer, más cuando en su justificación «ha dicho mentiras, al defender que se trataba de una prueba piloto para las escuelas, cuando se ha publicado [por este diario] el mensaje de la invitación a la celebración» del cumpleaños de su hija.

Més per Menorca insta directamente al presidente Adolfo Vilafranca a que la cese, ya que «estos hechos no se pueden dejar pasar a un cargo público». Si no la destituye, asegura la formación ecosoberanista «Vilafranca demostrará no solo que tenía constancia de los hechos sino que además está de acuerdo» con que se haya hecho esta actividad.

Aquesta és l’actuació que s’espera d’un responsable polític? 🫠



𝗗𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮𝗺 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝘃𝗮 𝗱𝗶𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶ó per haver aprofitat el seu càrrec públic per celebrar una festa privada en un lloc de titularitat pública.



I també que el conseller Simón Gornés doni explicacions. pic.twitter.com/Ng7hLSaoYT — PSOE Menorca (@PSOEMenorca) September 14, 2023

Piden explicaciones a Simón Gornés

La directora insular depende de la conselleria de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación de Simón Gornés. Los dos partidos de la oposición exigen al vicepresidente que «como conocedor de esta situación» dé explicaciones de los hechos y facilite toda la información, y el PSOE no descarta tampoco pedir su dimisión.

El conseller ha de donar explicacions davant el ple del Consell de #Menorca



Ja sabem perquè el PP no vol limitar ni prohibir, ells gestionen, açò sí, com si tot fos seu



És aquest el perfil tècnic dels membres de l’equip de govern?

Tècnica per saltar-se les normes en tenen molta pic.twitter.com/2AB8y4LBa1 — Josep Juaneda (@JosepJuaneda1) September 14, 2023

Por su parte, Més solicita que Gornés comparezca de manera urgente ante el pleno de la institución para «resolver las dudas que roden a estos graves hechos», a la vez que critica que «el PP siempre piensa que las instituciones públicas son suyas y que puede hacer lo que quiera con ellas».