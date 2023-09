La organización de fiestas particulares, como la de cumpleaños que realizó la ex directora insular Marta Febrer, no está amparada por la licencia de actividad concedida por el Ayuntamiento de Maó, que tan solo permite la realización de congresos, seminarios y exposiciones, así como la visita guiada de grupos. Y cuando se han realizado conciertos, en el marco del festival de Jazz, el de Villajardín o la primera edición del Lazareto Fest ( que este verano ya se ha tenido que trasladar al castillo de Sant Felip), se requiere a los organizadores que tramiten una licencia mayor no permanente, como la que se exige también a los promotores para llevarlos a cabo en campos de fútbol u otros recintos deportivos.