El grupo hotelero Meliá Hotels International S.A. ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario del Consell de Menorca que aprobó definitivamente la revisión del Plan Territorial Insular (PTI). El anuncio de la interposición del recurso ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha sido publicado en el Butlletí Oficial (BOIB) de la comunidad autónoma y el propio Consell ya tiene constancia de la reclamación judicial. Ahora se abre un plazo de 15 días para que la institución se persone y sostenga la validez y conformidad a Derecho del acto que el demandante pretende impugnar.

El conflicto urbanístico entre la compañía hotelera mallorquina y el Consell se deriva del interés de la empresa en construir en parcelas adyacentes a los edificios que hoy constituyen el Hotel Milanos-Pingüinos de Son Bou, terrenos que están protegidos desde que entró en vigor el PTI de 2003 y que siguen salvaguardados bajo el paraguas normativo del planeamiento insular actual. Un documento revisado y aprobado definitivamente el pasado 23 de mayo, a cinco días de las elecciones y después de siete años de tramitación, en un pleno extraordinario del Consell bajo gobierno del tripartido de izquierdas, PSOE, Més per Menorca y Unidas Podem. El PP votó en contra y vio rechazadas sus más de 60 alegaciones.

Otras entidades y particulares que presentaron alegaciones al documento provisional no sabían, en el momento de la aprobación, si estas habían sido aceptadas o rechazadas, aunque según afirmó ayer el conseller socialista Josep Pastrana, responsable de Economía y Territorio en el pasado mandato, «todas fueron contestadas en tiempo y forma». Las aspiraciones de la hotelera de recuperar la edificabilidad en las parcelas colindantes a las torres se vieron frustradas en la fase de alegaciones, y por ello recurre ahora a la vía judicial.

El conseller Pastrana señala que el actual PTI no modifica nada en las Áreas de Reconversión Territorial (ART) de lo que ya se definió en el plan de 2003, cuando se llevó a cabo la operación de ‘esponjamiento’ de Son Bou, por lo que «el recurso podría haberse presentado antes, no sé qué sentido tiene hacerlo a hora si siempre se manifestó que el planeamiento inicial en estas zonas no se modificaba, hay sentencias que nos avalan», dijo.

900 plazas vacantes en Son Bou

Pastrana añade que «de forma oficial no se nos presentó un proyecto para poder hacer nada», en relación a las «propuestas de aprovechamiento de parcelas de uso público» por parte del Ayuntamiento de Alaior, y recuerda que hay 900 plazas turísticas vacantes en esa zona concreta que no se han amortizado. La oferta de terrenos más alejados de la playa en la ART de Son Bou -a la que el PTI vigente señala como de una fragilidad e interés natural y paisajístico muy altos-, nunca ha interesado al grupo hotelero. El exconseller de Territorio insiste en que modificar una Área de Reconversión es entrar en «terreno peligroso, hay que estar muy seguros, por qué se tiene que tocar esa y no otra», advierte.

El actual gobierno insular del PP aún no se ha pronunciado sobre qué modificaciones del Plan Territorial, relativas a las ART, quiere realizar, algo que recoge en su programa, ni si será en esta zona convertida en puzzle urbanístico con un historial de disputas judiciales, como las de Cesgarden y Princesa Son Bou.