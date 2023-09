En una carta publicada hoy en la sección de Opinión de este diario, un grupo de personas que asistieron a la prueba piloto organizada por Marta Febrer, y que se presentan como «padres, hijos y docentes conocidos por Marta», han querido mostrar su apoyo a la exdirectora insular, asegurando que en todo momento se les indicó que se trataba de una prueba para una actividad que posteriormente se iba a ofrecer a las escuelas de Menorca, y solo fue en un segundo mensaje de WhatsApp cuando se anunció que también se celebraría el cumpleaños. «Después de la visita guiada se nos ofreció un refrigerio (...) y aprovechando que asistimos gente cercana a ella, debido a la proximidad de su cumpleaños, su hija sopló las velas», explican en la carta.

La misiva deja claro que Febrer seleccionó a las personas que debían participar en la prueba entre sus conocidos, con quienes acabó por celebrar el aniversario de su hija al final de la actividad, aprovechando que estaban todos reunidos.

Lamenta las dificultades para conciliar

Por su parte, en un audio remitido por el Consell antes de su cese a los medios de comunicación, Febrer justificaba su actuación por la dificultad de conciliar la vida laboral y familiar. «Soy mujer, trabajadora y madre, y eso supone muchas renuncias, especialmente hacia mis hijas, y siempre he pensado y defendido que es necesario integrar a nuestros hijos en el entorno laboral, para que conozcan dónde estamos y qué hacemos durante las horas que no estamos con ellos por motivos laborales y, por eso, siempre he compartido espacios de trabajo con mis hijas», afirmaba. Por ello, Febrer concluye en el audio que su error ha sido «de forma y no de fondo».