Decir una cosa en la oposición y hacer otra en el gobierno. Esta es la acusación de ida y vuelta que se espetaron este martes en la sesión de control del Parlament balear Més per Menorca y el Partido Popular durante el debate de una proposición no de ley presentada por el primero que pretendía un incremento de la partida económica que debe aportar el Govern para el desarrollo de la recién nacida Ley Menorca Reserva de Biosfera. Como los segundos tienen más votos, la iniciativa no salió adelante.

El diputado Josep Castells (Més) expuso que el PP desde la oposición, en el pasado mandato, reclamó más dinero para la ley, lo que definió como «posiciones oportunistas», por lo que le reclamó que actuara en consecuencia y aprobara incrementar la transferencia del Govern de 3,7 a 5 millones de euros. El PSOE, por vía de Pilar Carbonero, enmendó para que PP y Vox se retractaran de sus intenciones manifiestas de derogar buena parte de la normativa, enmienda que se incorporó pero sin salir, tampoco, adelante en la votación. El popular Jordi López consideró que la iniciativa de Més era un intento de «cambiar la ley», o lo que es lo mismo «nos quieren marcar un gol» mediante «trilerismo parlamentario». El argumento inicial de Castells tuvo su rèplica, al reprochar a Més que no pusiera más dinero de entrada en la ley si lo creía oportuno. Castells negó que la proposición no de ley conllevara una modificación de la ley, ya que entiende que su capítulo relativo a la financiación es compatible con una ley de presupuestos de 2024 que lo actualiza al alza. «Se demuestra de nuevo que el PP Menorca no pinta nada en Balears», concluyó. El apunte Vox y PSOE van a lo general: derogar o mantener la normativa Jordi López (PP) defendió el compromiso del PP con la ley Menorca Reserva de Biosfera, «pero consensuada, no como la hicieron ustedes». Más vehemente en su rechazo al texto ahora vigente fue el diputado de Vox Francesc Cardona, «todo esto sale muy caro y no sirve, esto es un fracaso», y puso como ejemplo la voluntad de prohibir los coches de combustión cuando no hay medios para hacerlo de forma efectiva. Por parte del PSOE, Pilar Carbonero señaló que «ahora tenemos un gobierno del PP con Vox que quieren derogar una parte de la ley, el debate no es la financiación, el gran debate ahora es mantener la ley», de aquí las enmiendas que presentó a la propuesta.