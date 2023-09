Pese a que las clases ya dieron comienzo la semana pasada, el nuevo curso académico 2023-24 echó a andar este martes de manera oficial en la sede universitaria de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Menorca. Entre los grados habituales en años anteriores como Enfermería, Turismo o Administración de Empresas, Ingeniería Informática se cuela como la gran novedad para este curso.

Y es que el hecho de que esta titulación se anunciase con tanta premura parece no haber sido impedimento alguno para que los alumnos se inscriban a tiempo. Por el momento ya hay 12 matriculados (6 mujeres y 6 hombres) de 15 posibles, aunque se trata de una cifra provisional porque la matrícula continúa abierta.

En la mañana de este martes, el aula 7 de Can Salort fue la encargada de acoger una de las primeras clases de Ingeniería Informática. Entre los alumnos asistentes se encontraba el ciutadellenc Miquel Moll, quien decidió inscribirse este año en este grado después de haber probado suerte en el mismo en otra universidad. «Hice la selectividad hace dos años e intenté apostar por otra universidad. La experiencia me gustó, pero he visto esta oportunidad y he decidido cambiarme aquí por la comodidad de estar cerca de casa y el estilo de las clases, ya que noto una atención más personalizada», explica el universitario.

Pese a que en el momento de la entrevista la clase estaba siendo impartida por una profesora desde Palma de manera remota, Miquel comenta que esta realmente funciona como si fuese «una clase normal». «Se adapta bien a mis necesidades. El hecho de dar clase en grupos pequeños da una mayor posibilidad de contacto con el profesor. Hay más cercanía y se nota», confiesa.

Miquel Moll, uno de los estudiantes de Ingeniería Informática | Josep Bagur Gomila

Ante esta posible problemática que ofrecen las clases a distancia, el director de la Escuela Politécnica Superior de la UIB, Gabriel Cardona Juanals, confía en que de cara al segundo semestre todo esté «en su sitio» y ya se haya podido contratar a «personal local» para impartir parte de las asignaturas.

«La administración tiene sus tiempos. Estamos en un período de transformación normativa, pasando de la LOU (Ley Orgánica de Universidades) a la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario). Justamente ha coincidido con la implantación de estos nuevos estudios, por lo que los servicios centrales de las universidades han tenido que adaptar todos sus protocolos de contratación. Por culpa de este inconveniente, todavía no hemos podido contratar a ningún profesor», subraya el director.

Calidad sobre cantidad

«El objetivo que tenemos no es tanto ampliar el número de matriculados como conseguir atraer al alumnado menorquín para que se incline por nosotros y apueste por realizar sus estudios en la Seu», asegura Cardona.

El director de la Escuela Técnica Superior de la UIB, Gabriel Cardona | Josep Bagur Gomila

Y es que durante el período universitario, los alumnos podrán optar a las prácticas con empresas a través de diferentes convenios. Actualmente y por temas logísticos, tan solo existe la posibilidad de llevarlas a cabo con empresas radicadas en Mallorca.

No obstante, el director de la Escuela Técnica Superior afirma que hay «margen» para actuar. «Cuando nuestros alumnos opten dentro de dos o tres años a estas asignaturas optativas, ya habremos hecho el trabajo de entablar conversaciones con empresas locales para acordar convenios con ellas. De hecho, nos parece algo muy interesante a potenciar», declara.

Alumnos como el propio Miquel Moll señalan sus dudas sobre las posibles salidas laborales en empresas de la Isla: «Son escasas, pero en otras empresas externas todo es posible. Por ejemplo, gracias al teletrabajo puedes trabajar desde Menorca para grandes empresas en países como Alemania, Polonia o España mismo», indica.

De esta manera, instituciones como el CentreBit, localizada en el mismo municipio de Alaior, podría convertirse en una alternativa para todos estos estudiantes informáticos.

«Es una opción interesante y estoy en contacto con su directora, Carmen Crespo, para las actividades de promoción de los estudios. Siempre hemos contado con la colaboración del CentreBit y con el paso del tiempo, esta será cada vez más importante», concluye.