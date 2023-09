El Partido Popular de Alaior denunció este miércoles que el nuevo Plan Territorial Insular (PTI) «no ha tenido en cuenta el nuevo Plan General de Alaior, ni tampoco ha solucionado ninguno de los problemas urbanísticos del municipio».

Los populares lamentan los contenciosos que han presentado diversas empresas con intereses en Son Bou y señalan como culpable al anterior equipo de gobierno del Consell, «por seguir adelante con su planteamiento sin tener en cuenta a los afectados». «No entendemos que no se haya solucionado ningún problema del gran puzle de Son Bou. Ni siquiera aparece en los mapas el principal aparcamiento de la urbanización, que lo lleva siendo desde hace más de cincuenta años», señalaba el alcalde José Luis Benejam.

Enmiendas

En este sentido, desde el equipo de gobierno municipal confían en que el nuevo Consell haga una revisión del PTI y tenga en cuenta las enmiendas que presentó el Ayuntamiento en su momento. Entre estas, destaca la petición de que municipios como Alaior puedan consolidar un aumento de alturas. «El núcleo urbano de Alaior está lleno de edificios de planta baja más tres alturas y no entendemos por qué el PTI limita la altura de los edificios a planta baja más dos alturas. No se trata de construir rascacielos, sino de mantener la fisonomía que ya tenemos», argumenta Benejam. Según el alcalde la normativa actual imposibilita la construcción de nuevas promociones de viviendas, «porque a los promotores no les salen los números y no apuestan por desarrollar proyectos en Alaior».

Desde el Consistorio, tampoco entienden que el nuevo PTI rebaje en un 75 por ciento el terreno destinado a la tercera fase del polígono industrial. «Esta rebaja no tiene ningún sentido, porque son unos terrenos que ya estaban pensados y habilitados para este uso, y supone bloquear el futuro desarrollo industrial del municipio», remarca Benejam.

Por otro lado, los populares señalan que el nuevo PTI ha catalogado como rústicos unos terrenos en la zona de la carretera Nova en los cuales los grupos de la oposición habían propuesto la ubicación de una sala multifuncional. «Nosotros lo que decimos es que la izquierda de Alaior propone que se haga una sala multifuncional en unos terrenos en los cuales los mismos partidos políticos a nivel de Menorca han determinado a través del PTI, mientras gobernaban en el Consell, que fueran catalogados como rústicos», remarcan. Además, aseguran que el nuevo PTI ha declarado como inundable un tramo al sur de la carretera Nova, cuando el nuevo Plan General de Alaior había previsto un gran colector enterrado en la calle para recoger el agua que se acumula. «Esa era la propuesta del PP al ser zona urbanizable, pero el anterior Consell lo declaró como zona rústica sin ninguna explicación», lamentan.