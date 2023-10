El alcalde Héctor Pons afirma que la decisión del Consell supone «una decepción política, ceder el asiento en APB al alcalde para que defienda los intereses del puerto es algo que parece muy evidente». Es más, entiende que es «una falta de lealtad, más aún cuando el PP dijo en su momento que no actuaría por cuestiones partidistas, más aún en un tema institucional. Evidentemente, es una decisión política». También asegura Pons que se trata de «un error político muy importante que no han medido, la gente de Maó ha votado continuar con el proyecto del PSOE, y esto no encaja con lo que ha decidido ahora el Consell. Es un desprecio institucional importante al Ayuntamiento de Maó». Para Pons queda claro que la decisión responde a «practicar una política partidista donde no toca, pese a ello yo mantendré mi lealtad al Consell».

Por su parte, desde el grupo del PSOE en el Consell, Bárbara Torrent, lamenta «profundamente que el PP haga un uso partidista de las instituciones» y adopte esta decisión «por el simple hecho que el Ayuntamiento está gobernado por el PSOE, no puede haber otro motivo para que el PP se atreva a romper un consenso que se ha mantenido incluso con gobiernos del PP con Santiago Tadeo». Torrent critica que el Consell recentralice, «replica lo que hace el Govern a nivel autonómico, demuestra que no cree en el municipalismo», porque «nadie mejor que el Ayuntamiento» para desempeñar este rol.