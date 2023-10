El sacerdote salesiano Máximo Echávarri Ayúcar ha fallecido este domingo en Barcelona a los 85 años. Vinculado y comprometido con la obra de Don Bosco, formó parte de la congregación salesiana de Ciutadella desde 1999 a 2018 y ejerció como profesor en el Colegio de San Francisco de Sales.

Nació en Galdeano (Navarra), el 20 de agosto de 1938. Hizo el noviciado en L’Arboç, donde profesó el 16 de agosto de 1955. Los estudios de Filosofía los cursó en Sant Vicenç dels Horts (1955-58) y el aprendizaje lo realizó en Barcelona Sarrià (1958-61). Después siguieron los años de estudio de la Teología en Barcelona Martí-Codolar (1961- 1965). Fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1965.

Don Máximo, como era conocido en ‘Ca lós’, el nombre popular que recibe en Ciutadella el Colegio Salesiano, desarrolló su labor en pastoral en Barcelona Hogares Mundet (1965-70; 1973-75 y 1976-82), Huesca (1970-73), Salamanca (1975-76), Badalona (1982-84), Barcelona Sarrià (1984-99), Ciutadella (1999-2018) y Barcelona Martí-Codolar (2018-23).

En una entrevista con el diario MENORCA, publicada en mayo de 2012, explicó: «Llegué a Ciutadella en 1999, cuando concluía el centenario de la venida de los salesianos a la Isla. He sido profesor de Lengua Castellana, de Religión y Geografía. También me encargaba de la pastoral de todo el colegio y desde que me he jubilado, hace siete años, me dedico sobre todo a la catequesis. También soy el encargado del famoso Bini Talaiot, que al parecer se lo van a quedar los Príncipes».

«En realidad he hecho en la vida lo que siempre he querido -añadió Máximo Echávarri-. Me hice salesiano para estar con los muchachos y eso es lo que he hecho y ha sido mi vida. Religión y catequesis es lo que ha primado siempre en mi día a día, en todos los colegios en los que he estado, o sea que ha sido una realización muy completa. Ha sido una suerte».

Desde la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora, que ha comunicado el fallecimiento de este sacerdote de Don Bosco, afirman que «Máximo será recordado como buen salesiano, hombre de fe, trabajador, responsable y cercano con todos». Había cumplido los 68 años como salesiano y los 58 de vida sacerdotal.

La misa exequial se oficia este lunes en la capilla de la Comunidad Salesiana de Barcelona Martí Colodar. Posteriormente, será incinerado y la urna con sus cenizas será trasladada al cementerio de Sarrià.