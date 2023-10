El Gob ha denunciado al Ayuntamiento de Sant Lluís ante el Seprona por el uso de herbicidas, una práctica prohibida en carreteras y caminos desde hace veinte años. La entidad ecologista ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que se ve como un camión fumiga con herbicida.

Los ecologistas dicen que no se permite el uso de este producto en Menorca desde que entró en vigor el PTI, en 2003, en el mantenimiento de las carreteras y caminos. Además, también están estudiando presentar una denuncia ante Trabajo porque dicen que los trabajadores no tenían sistemas de protección mientras realizaban el trabajo.

⚠️ A Sant Lluís estan fumigant amb herbicida les voreres de carreteres i camins de la costa.



Això fa 20 anys que està prohibit a Menorca. El GOB ha presentat denúncies formals davant l'Ajuntament i el Seprona. pic.twitter.com/Th58Pp2Kl5 — GOB Menorca (@gobmenorca) October 4, 2023

El Ayuntamiento de Sant Lluís, por su parte, niega que se emplee un producto no autorizado. El primer teniente de alcalde y responsable de Medio Ambiente y Urbanizaciones, Pedro Tudurí, explica que este servicio está externalizado a una empresa y que se usa un producto autorizado por el registro central de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, explica que solo se realiza en las aceras del núcleo urbano y urbanizaciones, donde sí está permitido, ya que «las carreteras y caminos no son de nuestra competencia».

Tudurí critica que no se haya puesto esta denuncia antes. «Lo único que ha cambiado en Sant Lluís es el equipo de gobierno. El anterior también realizaba este trabajo con este producto: por ejemplo, semanas antes del cambio de gobierno se llevó a cabo. ¿Por qué no se denunció antes?», pregunta. «Es muy fácil denunciar cosas y luego ver que no son verdad», en referencia a la denuncia que presentó el Gob por una tubería en Cap d'en Font y que finalmente se comprobó que vertía aguas pluviales.