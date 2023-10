Ryanair no operará este invierno en el Aeropuerto de Menorca. Abandona sus dos únicas rutas que mantuvo durante la pasada temporada invernal. Así la compañía aérea irlandesa no mantendrá los vuelos invernales entre Menorca y Barcelona a partir del 28 de octubre, a la vez que ya no opera la ruta con Málaga. El invierno pasado, Ryanair operaba cinco vuelos semanales a la ciudad condal y otros dos a la ciudad andaluza.

Las consecuencias de todo ello es que, por un lado, se pierde la conexión directa entre Menorca y Andalucía y, por el otro, deja a Vueling como único operador en la ruta con Barcelona, con el temor de que ello suponga un aumento del precio de los billetes de los vuelos con la capital catalana. El último día que Ryanair operará en el Aeropuerto de Menorca, se entiende que hasta primavera, será el próximo 28 de octubre, fecha que están programados sus últimos vuelos. En estos momentos, Ryanair tiene activas hasta 11 rutas con Menorca. Cuatro de ellas son nacionales: Barcelona, Madrid, Valencia y Alicante. Las siete restantes son internacionales, y con las que conecta la Isla con los aeropuertos franceses de Burdeos, Marsella y Toulouse; la capital de Bélgica, Bruselas; la ciudad irlandesa de Dublín; la italiana Venecia; y el aeropuerto británico de East Midland de Nottingham. Todas ellas concluyen entre el 26 y el 28 de octubre.