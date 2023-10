La contaminación derivada del transporte aéreo no forma parte de los objetivos de reducción de emisiones de CO2 recogidos en la Estrategia Menorca 2030 de descarbonización de la Isla. Ese plan tiene como objetivo para ese horizonte con seguir que bajen en más de un 50 por ciento en relación a 1990, aunque sin tener en cuenta las provocadas por el combustible que queman las aeronaves a su paso por la Isla. En cualquier caso, incluso dejando fuera de la ecuación la aviación, la Isla está extremadamente alejada en estos momentos de esa ambiciosa meta. Las emisiones no solamente no se han reducido respecto a 1990, sino que al cierre del año 2022 el balance es sin contar el transporte aéreo de 605.084 toneladas, un 65,3 por ciento más.