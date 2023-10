Una promoció de 18 habitatges de protecció oficial a Maó, una casa unifamiliar aïllada a Jardins de Malbúger, un habitatge entre mitgeres del carrer República Argentina de Ciutadella i un altre aïllat amb piscina a Binibèquer són els projectes guanyadors dels VII Premis d’Arquitectura de Menorca corresponents al període 2018-2022.

Els premis es van lliurar aquest dijous a la seu de la Demarcació a Menorca del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears als seus autors, per ordre:Maria Isabel Bennasar Félix, Toni Vidal Jordi i Lis Figueras Ferrer de La Mar d’arquitectes, Esteve Torres Pujol de Estudi E. TorresPujol i Laura Mendinueta García. L’acte, emmarcat dins la celebració de la Setmana de l’Arquitectura, va servir també per inaugurar l’exposició que mostra els quaranta projectes que s’han presentat a la convocatòria.

Per escollir els guanyadors, el jurat integrat per Elías Torres Tur, Bernat Nadal Alemany, Maria del Carmen Navas-Parejo Galera, Joan Enric Vilardell Santacana i Enric Taltavull Femenías com a secretari van analitzar els treballs presentats i van acordar realitzar tretze visites al llarg de dues jornades, a aquelles obres que millor representen l’arquitectura insular del període referit a la convocatòria. Entre aquestes predominaven els habitatges, i també apareixia, per exemple, el centre Thalassa dedicat al patrimoni nàutic. La decisió d’escollir les quatre obres guanyadores referides va ser unànime.

L’originalitat, la integració en el paisatge urbà, l’adaptació a l’espai i la qualitat plàstica són només alguns dels valors que s’han destacat dels projectes arquitectònics premiats.

Els projectes premiats

Innovació entre mitgeres. Al carrer República Argentina de Ciutadella EsteveTorres Pujol ha dissenyat un habitatge entre mitgeres que s’adapta a les estretes mides de la parcel·la, una «original solució tipològica» que «es contraposa a la compartimentació tradicional», per com juga amb els espais lliures.

Una protecció oficial notable. El jurat valora que l’edifici de 18 habitatges de l’Ibavi dels carrers Borja Moll i Roca Vinent de Maó és «un exercici de notable contingut estètic que dignifica el paisatge urbà» i que «acredita un profund coneixement de l’ofici per part de l’autora», Maria Isabel Bennasar Félix.

Un quadrat de 10x10 metres. Una casa quadrada, de 10 per 10 metres, dissenyen a Jardins de Malbúger Lis Figueras i Toni Vidal, als quals el jurat atribueix «notable encert i originalitat», el que permet oferir «una notable qualitat ambiental interior» a més de «màxima flexibilitat», simplicitat i sostenibilitat.

Qualitat plàstica devora el mar. Laura Mendinueta realitza, segons el jurat, un «meritori esforç professional» en aquest habitatge unifamiliar aïllat amb piscina de Binibèquer, un «edifici dotat de notable qualitat plàstica i disseny d’alta precisió tecnològica». Es destaca la disposició de les diferents peces.