Aquesta fotografia d’Antoni Barber és real, no està manipulada ni ha passat per la intel·ligència artificial. Demostra que Mallorca és a prop i que quan hi ha dies amb una atmosfera neta, l’ull humà o l’òptica d’una càmara poden captar imatges que normalment estan ocultes. Despareixen els 63 kilòmetres, les 34 milles nàutiques que és la distància més curta entre les dues illes, i se sent la proximitat.

I quan la meteorologia posa filtres la percepció, que no la geografia, barata i sembla que la distància és infinita. És quan l’efecte de la insularitat pesa més i Mallorca queda enfora. Però, com passa en gairebé tot, una cosa és la realitat científica i l’altra la percepció personal. Característiques tècniques de la foto: Càmera: EOS R5; Objectiu: Tamron 600 mm. + duplicador 1.4; ISO: 100; Obertura: F 9; Velocitat 1/125.