El caballo es el gran protagonista de las fiestas de Menorca y uno de los elementos más destacados de la identidad de la Isla. La Asociación de Caballos de Raza Menorquina cifra en unos 2.500 los animales que hay en la Isla solo de esta raza, y su presencia en el día a día de los menorquines es un hecho habitual.

Por ello, resulta sorprendente que Menorca no cuente todavía con un quirófano para caballos, una infraestructura que serviría para poder prestar asistencia quirúrgica a los animales en condiciones óptimas, mejorando la atención sanitaria, reduciendo el sufrimiento y ahorrando los desplazamientos fuera de la Isla. Además, esta es una reclamación que viene realizando desde hace años la Asociación de Caballos de Raza Menorquina y que los veterinarios de la Isla también consideran muy necesaria.

Un desplazamiento de 7.000 euros sin ninguna garantía El cólico equino es una de las enfermedades más comunes en los caballos, y un problema que puede hacer necesaria una intervención quirúrgica. En estos casos, el tiempo de reacción puede ser un factor determinante para la salud del animal. «Ahora mismo, si tenemos que hacer una cirugía urgente, nos tenemos que desplazar a Mallorca o Cataluña, pero a veces no llegamos», explica el veterinario Kike Parpal. Por su parte, el presidente de la Asociación de Caballos de Raza Menorquina, Cristóbal Marqués, señala que el desplazamiento a Palma para realizar una intervención quirúrgica a un caballo puede llegar a costar 7.000 euros en total. Además, lamenta que realizar un desplazamiento fuera de la Isla cuando un caballo tiene un problema como un cólico es muy complicado, y el viaje se realiza sin tener garantías de que el animal llegará a tiempo.

Un proyecto parado por la pandemia

La idea de instalar un quirófano para caballos en Menorca viene de lejos, pero se empezó a materializar durante la pasada legislatura, en el marco de la iniciativa Sa Granja International Rural Hub, que pretende convertir este espacio del Consell en un centro de referencia del sector agroalimentario.

Pero la ubicación del quirófano en uno de los establos de Sa Granja, cuya adecuación se inició hace unos años pero quedó parada con la pandemia, no convence a los profesionales del sector. En este sentido, el veterinario Kike Parpal asegura que, tal y como está planteado ahora mismo, el proyecto no es viable, puesto que las condiciones del espacio no son las adecuadas. «La altura del techo no permite instalar una grúa, que es indispensable para dormir al caballo y levantarlo», señala Parpal.

Atención veterinaria. El veterinario Kike Parpal remarca que contar con un quirófano para caballos permitiría realizar las intervenciones quirúrgicas que ahora se realizan en los establos en óptimas condiciones, mejorando la calidad de la atención. Foto: R.M.

Tampoco considera adecuada la propuesta del Consell el presidente de la Asociación de Caballos de Raza Menorquina, Cristóbal Marqués, quien señala que «el proyecto está empezado, pero vemos que no es factible, porque para hacer un quirófano hay que tener primero unos informes y saber exactamente cómo se tiene que hacer».

Marqués coincide con Parpal en que «no se puede hacer un quirófano dentro de un cuarto pequeño donde no hay espacio, ni de ancho ni de alto. Se ha hecho en un establo, pero para operar a un caballo necesitas espacio para tumbarlo y levantarlo». Asimismo, desde la asociación, consideran que hubiese sido mejor optar por instalar el quirófano en una ubicación en el centro de la Isla.

«En 2012 ya lo pedimos al gobierno que había entonces, y nosotros propusimos que se instalara en los cuarteles de Es Mercadal, en el centro de la Isla, donde hay bastantes naves que se podrían acondicionar», recuerda Marqués.

La gestión del quirófano, por definir

Otro aspecto que está pendiente de definir es el modelo de gestión del quirófano. Desde el Consell, la nueva consellera de Economía y Servicios Generales, María Antonia Taltavull, explica que hasta ahora nadie se ha mostrado dispuesto a asumir esta tarea y señala que la institución insular no puede hacerse cargo de este servicio y es necesario externalizarlo.

De este modo, Taltavull remarca que «sin saber primero si habrá alguien interesado en gestionar el quirófano, no nos podemos gastar el dinero de todos los menorquines». En este sentido, asegura que si se resuelve este problema, el nuevo equipo de gobierno del Consell está dispuesto a seguir adelante con el proyecto, pero advierte que se tendría que revisar y que todavía queda mucho trabajo por hacer hasta que sea una realidad.