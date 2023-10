El equipo de gobierno del Consell no pedirá al Govern balear el levantamiento de la moratoria de plazas turísticas hasta tener el estudio de evaluación de la capacidad de carga de la Isla. Así lo aseguró este lunes en el pleno la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, en respuesta a una propuesta de acuerdo de Més per Menorca, en la que se instaba al Govern a mantener la limitación de nuevas actividades turísticas en la Isla que se establece en la Ley de Turismo, aprobada por el tripartito de izquierdas la pasada legislatura.

En su propuesta, Més también pedía al Consell que se realice un estudio para evaluar la capacidad de carga de los alojamientos turísticos de Menorca y que se establezcan los mecanismos jurídicos necesarios para fijar un techo de plazas turísticas, especialmente en modalidades como las estancias turísticas en viviendas, el turismo de interior, los agroturismos o los hoteles rurales.

En este sentido, la consellera anunció que el Consell ya ha iniciado dicho estudio, aunque no especificó los parámetros que se están analizando ni los plazos que se barajan.

Estudio para tomar decisiones

Aunque el PP no votó a favor del primer punto de la propuesta de Més, en el que se pedía de manera explícita el mantenimiento de la medida, la consellera Torrent afirmó que «la idea inicial del Partido Popular es levantar la moratoria turística, pero primero queremos tener un estudio de evaluación de la capacidad de carga del alojamiento turístico en Menorca». Asimismo, la consellera recordó a los partidos de la oposición que no incorporaron este estudio en el PTI cuando se aprobó «Desde febrero de 2022 tenían la obligación legal de hacer este estudio y de incorporarlo al PTI. Nosotros somos conscientes de esta obligación y estamos elaborando el estudio para saber la capacidad de carga máxima de la Isla. No podemos tomar decisiones de crecer o decrecer sin conocer primero los datos», remarcó.

Desde Més, Josep Juaneda, aseguró que «estamos en un momento clave para el futuro de nuestra Isla y para preservar el equilibrio entre la actividad humana y el entorno», y subrayó que «si queremos una economía resiliente tenemos que impulsar otros sectores. Nosotros no tenemos nada en contra del turismo, pero no podemos dejar todo el peso de la economía de Menorca a un único sector». También afirmó que «es necesario acabar con el alquiler vacacional ilegal para garantizar la vivienda para las personas que quieren vivir en Menorca».

Por su parte, el socialista Eduardo Robsy señaló que «levantar la moratoria sin tener un techo turístico equivale a barra libre para el crecimiento turístico», y añadió que «sin tener la capacidad de carga definida, se podrá crecer en tanto que haya suelo disponible, ustedes en su programa hablan de la necesidad de un mayor control turístico, pero sin limitar el crecimiento no hay ningún control posible».

En su primera intervención, Torrent había echado en cara a los grupos de izquierdas que «si estamos como estamos en el tema de las viviendas turísticas es gracias al conseller de Més per Mallorca Biel Barceló, que permitió el alquiler turístico vacacional en viviendas en edificios plurifamiliares», y acusó a la izquierda de haber impulsado la medida para «perjudicar a los intereses de los hoteleros, y ahora se dan cuenta de que fue una mala decisión».