En las semanas previas a la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de recogida de basura, que se desplegará a partir del 13 de noviembre y en el plazo de un año en todo Maó y Es Castell, el Consorci de Residus i Energia desplegará una amplia campaña que incluirá mesas informativas y reuniones programadas con los vecinos, a los que se les entregará un cubo de color blanco con un identificador, en el que se tendrán que depositar las diferentes fracciones dependiendo del día marcado, un cubo marrón con respiraderos para guardar la fracción orgánica en el interior de los hogares, un paquete de bolsas compostables y un imán de nevera con el calendario semanal y horario de recogida, así como información didáctica sobre las prácticas correctas para la separación de residuos.

Posteriormente a estas reuniones, que irán siendo anunciadas por los respectivos ayuntamientos, un equipo de informadores ambientales harán visitas personalizadas a todos los domicilios y comercios de las zonas en las que se va a implantar el nuevo sistema de recogida con el objetivo de asegurarse de que todos los vecinos y comerciantes están informados de lo que tienen que hacer y cuentan con todo el material necesario. Estas visitas domiciliarias se pueden repetir una vez implantado el servicio, en el caso de que se detecte que no se está haciendo correctamente.

1. ¿En qué consiste el sistema de recogida ‘puerta a puerta’?

Como su nombre indica el sistema ‘puerta a puerta’ consiste en la recogida de los residuos en fracciones separadas delante del portal de cada domicilio. Implica la desaparición de los contenedores clásicos en la vía pública y el fin del libre depósito de la basura. Los vecinos tendrán que atender a un calendario y a un horario establecido para cada zona a la hora de sacar todos los tipos de basura y siempre lo tendrán que hacer en el cubo que les facilitarán, que estará identificado.

2. ¿Tendré que separar más los residuos que antes?

La gran diferencia en cuanto a la separación de residuos es la fracción orgánica, que habrá que separarla del llamado rechazo, lo que no es reciclable. El resto de fracciones son las mismas que hasta ahora: envases ligeros, papel y cartón y vidrio. No habrá que limpiar los envases antes de ponerlos en el cubo.

3. ¿Qué pasa con los que viven en un bloque de pisos?

En el caso de los edificios plurifamiliares, los bloques de pisos con gran número de vecinos, se instalarán lo que en el argot se llaman árboles, unos colgadores con ganchos para que cada vivienda pueda dejar el cubo que se facilitará para sacar a la calle cada tipo de fracción resto. Está previsto que los colgadores se instalen en el lugar que ocupan ahora los contenedores de basura.

4. ¿Y si vivo en una casa aislada en el campo?

En este caso la recogida no se realizará puerta a puerta. Los habitantes en casas diseminadas deberán dejar sus residuos en las llamadas áreas de aportación, unos recintos cerrados y videovigilados a los que sólo se podrá acceder con una tarjeta. Las tarjetas se entregarán en las reuniones informativas y en los ayuntamientos. Además siempre se pueden depositar los residuos en las ‘deixalleries’.

5. ¿No podré sacar cada día residuos como pañales, arena del gato u otros excrementos de mascotas?

Este tipo de residuos están considerados fracción resto. Aunque tienen establecido un día a la semana de recogida, se ha hecho una excepción y se podrán sacar todos los días metidos en una bolsa cerrada que se colocará encima del cubo en el que se deposita el residuo que corresponda a ese día de la semana.

6. ¿Y si me voy un viernes a mediodía de fin de semana, qué hago con la basura?

En casos como este habrá que dirigirse a la ‘deixalleria’ para tirar la basura.

7. ¿Qué pasa si mi horario laboral no me permite sacar la basura a la hora indicada?

En casos excepcionales se puede dejar el cubo en la calle antes de la hora reglamentaria, pero no se quiere que esta práctica se generalice y para evitar avisos o sanciones, en caso de que se trate de una necesidad habitual, habrá que comunicar la situación particular a las autoridades, en este caso el departamento de Medio Ambiente.

8. ¿Qué pasa si saco un tipo de residuo que no toca ese día?

El servicio de recogida de basura no se lo llevará y pondrá un adhesivo en tu bolsa explicando el motivo. Son avisos previos antes de que se pase a aplicar el régimen sancionador de la ordenanza de residuos.

9. Entonces, ¿si no lo hago bien, me sancionarán?

Los dos municipios en los que se va a empezar a implantar el ‘puerta a puerta’ tienen en vigor sendas ordenanzas que incluyen un régimen sancionador por no gestionar bien los residuos. Las multas van de 750 euros a 3.000 en los casos más graves. No obstante, no se multará a nadie sin que haya recibido varios avisos. Incluso un informador visitará los domicilios que no lo estén haciendo bien para que reciban toda la información. Si incluso así se persevera en el incumplimiento del reglamento, se impondrán sanciones.

10. ¿Van a mirar dentro de mi bolsa de basura para ver si he reciclado bien?

No. El personal de recogida de basura y los informadores ambientales tienen otras estrategias para valorar la correcta separación de los residuos como, por ejemplo, el peso de la bolsa de los envases de plástico o el uso de bolsas blancas para la fracción orgánica,

11. ¿Quién es el responsable de las infracciones?

El responsable ante la detección de una infracción siempre será el propietario del inmueble, por lo que los que tengan la casa alquilada deberán informar a los inquilinos de la obligación de separar y de presentar correctamente los residuos.

12. ¿Si genero más residuos de los que caben en el cubo que me den, qué hago?

Se pueden sacar siempre que estén correctamente separados en una bolsa extra que se colocará encima del cubo para evitar ensuciar las aceras.

13. ¿Cuánto tiempo tengo para volver a meter el cubo de la basura en casa?

Se puede volver a entrar en casa el cubo en el momento en que ha pasado el camión de recogida y siempre antes de las 13 horas del día siguiente.

14. ¿Cuál es la mejor manera de guardar la materia orgánica?

La recogida de materia orgánica se hará dos días por semana. Se facilitará un cubo específico de color marrón de uso particular con rendijas de ventilación. La mejor manera de guardarla es con el cubo destapado y en un lugar ventilado. La mayor parte de los residuos está formada de agua. Si no se deja evaporar, los residuos fermentan y provocan malos olores.

15. ¿Para qué el ‘puerta a puerta’?

El objetivo es reducir la cantidad de residuos que llega al vertedero de Milà por responsabilidad medioambiental y para cumplir con la normativa insular, balear, nacional y europea. Hasta el momento Menorca no logra pasar del 21 por ciento de separación en origen. Con esta medida se espera llegar al 70 por ciento.