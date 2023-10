La proximidad del Día Nacional del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que se conmemorará un año más este viernes con multitud de actos en todo el país, lleva a la asociación de padres de niños con TDAH de Menorca a reivindicar los derechos y necesidades de las personas con este trastorno a nivel insular. En especial, la entidad lamenta la pérdida de todas las ayudas de la administración pública que ha sufrido en los últimos tiempos y reconoce que actualmente no recibe ningún tipo de apoyo a nivel social o económico por parte del Consell insular o los ayuntamientos.

El proyecto «Aprendre a aprendre» en el que la asociación ha estado inmersa en los últimos años gracias a la implicación del Consell, la Fundación NEMO y el Centro Arrels, para cubrir las necesidades de las personas con TDAH, no ha podido seguir adelante a pesar del beneficio que ha supuesto para todos los asociados. Tampoco han visto la luz, desde que estalló la pandemia de la covid, los talleres formativos para familias y personas con diagnósticos que se impartían desde la Unidad Comunitaria de Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de Menorca (Ucsmia).

Requisitos «imposibles»

«Desde la asociación no descansamos en la búsqueda de otras vías de financiación, pero por ahora no ha sido posible poder seguir ayudando a las familias económicamente», declaran. Acceder a las subvenciones públicas les resulta inviable porque los requisitos son «imposibles de alcanzar», aseguran. En las bases les exigen disponer de un local y contar con una persona contratada, cuando lo poco que consiguen reunir solo les da para ayudar directamente a las familias. En este sentido, recuerdan que se ven en la necesidad de celebrar encuentros o reuniones en sitios públicos o locales cedidos a través del convenio con la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca.

«Los socios somos los mismos, pero la falta de ayudas hace que no podamos ofrecerles las actividades que desearíamos brindarles», explican desde la asociación. La realidad les impide avanzar hacia su objetivo, que es apoyar a los socios y, especialmente, a las familias con diagnósticos de TDAH recientes. Aun así, siguen organizando encuentros para no perder el contacto entre sí y garantizar el acompañamiento en las dudas que les surgen relativas a la convivencia o a trámites administrativos en el día a día.