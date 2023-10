A partir del año que viene habrá menos hamacas y menos sombrillas en la playa de Cala Galdana. Ferreries toma así cartas en el asunto, tras las quejas registradas en los últimos veranos por los bañistas por la reducción del espacio disponible, ya que mientras disminuye el arenal se sigue con el mismo número de tumbonas.

El pleno de este jueves aprobó una moción presentada por la Entesa que instaba al Ayuntamiento a que en concurso para la concesión del servicio para los próximos cuatro años que se debe convocar en 2024 se aproveche para recucir el número de hamacas y sombrillas.

La Entesa recuerda que la última adjudicación tuvo lugar en 2019, y los pliegos fijaron cinco zonas de tumbonas, para un total de 580 hamacas y 290 sombrillas, basándose en la superficie de arena de esos momentos. No obstante, en los últimos años el arenal ha ido a menos, hasta el punto que uno de los tramos al no tener el espacio fijado por el concurso se tuvo que alargar, reduciendo así la zona disponible para los bañistas sin tumbona. Asimismo, esta situación ha provocado que este verano no se pudiera celebrar el torneo de voley playa de Sant Bartomeu, ya que el espacio que en otras ediciones se utilizaba para este fin estaba ocupado por las hamacas y las sombrillas.

El pleno considera, por tanto, que el futuro concurso se debe «adaptar a la nueva realidad», y pese a que «estas concesiones son una fuente muy importante de ingresos», se ha acordado «hacer un esfuerzo» con el objetivo de repensar estas zonas para que en la playa de Cala Galdana «haya más espacio para la gente de Ferreries y para las actividades deportivas como el torneo de voley».