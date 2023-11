Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, y la proliferación de los trabajadores fijos discontinuos, el fin de la temporada turística en Menorca no supone, como antaño, un destacado aumento del paro. El motivo es porque los fijos discontinuos, pese a no trabajar y cobrar la prestación de desempleo, no constan como parados, ya que sí que tienen empleo. Pasaba antes y pasa ahora. La diferencia es que ahora hay muchos más discontinuos.

Ello hace que el aumento del paro, pese al fin de la actividad turística, no se dispare como antes y se haya estabilizado en torno a los 2.100 menorquines sin empleo. Octubre ha acabado en Menorca con 2.117 personas inscritas en el INEM. Son 176 más que hace un mes, con un aumento del 9,1 por ciento. Si se compara con hace un año, son 87 desempleados menos, con un descenso del 3,9 por ciento. Se trata de la cifra de parados más baja en un mes de octubre desde que hay registros, influido eso sí por el citada proliferación de fijos discontinuos, que también se registró en octubre de 2022. Noticias relacionadas Balears mantiene las mejores cifras de empleo de España respecto a 2022: el paro baja un 9,4 % El paro mensual sube básicamente por el aumento del desempleo en el sector servicios, que suma 176 parados más, de los cuales 79 proceden de la hostelería y 20 de los comercios. El desempleo interanual baja en todos los sectores. Así los servicios concentran 1.659 parados, 19 menos que hace un año; por los 233 de la construcción (33 menos que en octubre del año pasado); 111 en la industria (-21); y 18 en el sector primario (-11). Más contratos que en septiembre En el mes de octubre se han firmado en Menorca más contratos laborales que en septiembre y que el mismo mes del año pasado. Este octubre ha acabado con la rubrica de 1.804 nuevas relaciones laborales, por las 1.711 del mes pasado y las 1.709 de hace un año, lo que supone un aumento de los contratos del 5,4 y 5,6 por ciento, respectivamente.