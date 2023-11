De las Heras y Coll volaron de regreso a Palma este viernes por la tarde sin realizar declaraciones. El partido solo informó de que, por ahora, no hay relevo en la coordinación de Vox en Menorca, plaza vacante desde que Xisco Cardona decidiera abandonar su militancia y el grupo parlamentario para pasar a ser diputado no adscrito, así como también concejal no adscrito en Maó. El origen de la crisis está en la exigencia de Vox de implantar la libre elección de lengua en la educación y de bloquear los presupuestos autonómicos para lograrlo, algo con lo que no comulgó Cardona.