Parecen haber surgido efecto las reclamaciones desde la Isla con relación a las tarifas que cobraba Iberia por el servicio de acompañamiento de menores de edad (de hasta 12 años) en sus vuelos interinsulares. Así lo han podido comprobar usuarios de la compañía, que venían reclamando que se aplicara el descuento de residente a dicho servicio, que antes costaba 90 euros adicionales a los del billete, y ahora han pagado 22 euros para ir y volver de Menorca a Mallorca, a 11 euros por trayecto.

Este asunto afecta, por ejemplo, en casos de divorcios, donde los hijos viajan periódicamente, al vivir sus padres en islas distintas. Algunas familias no han cesado en su empeño hasta lograr, afirman, que la compañía aplique la legislación y descuente el 75 por ciento al resto de conceptos, no solo el billete en sí, como el servicio de acompañamiento. Eso sí, todavía no se puede comprar un billete en la web de Iberia para un menor, «debe hacer primero la reserva para un adulto y llamarnos después para que se aplique la tarifa correspondiente», afirmaban este jueves, sin poder especificar sin embargo el coste concreto del servicio, en el servicio de atención al cliente de Iberia, el 900.111.500. «Me ha costado nueve llamadas de 40 minutos para que me dieran este número, donde solicitar el descuento», exponía este jueves una afectada, que ve con alivio la reducción del precio.