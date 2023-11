El PP de Menorca busca que el Govern haga una excepción y la Isla pueda acceder a ayudas para mejorar sus urbanizaciones turísticas aunque estas no cumplan el requisito de haber sido declaradas zonas maduras. Los diputados populares han registrado en el Parlament una Proposición No de Ley (PNL) en la que instan al Ejecutivo balear a «llevar a cabo las actuaciones necesarias para que Menorca no quede fuera de esta anunciada línea de ayudas», destinada a subvencionar proyectos de mejora en destino y de modernización de zonas turísticas. La proposición plantea incluir en las bases de la convocatora dicha excepción para la Isla.

La diputada en el Parlament, Salomé Cabrera, destaca que «es evidente que Menorca necesita poder acceder a estas ayudas para inversiones, aunque no disponga de estas zonas maduras declaradas como tal» y añade que «más allá de su calificación, muchas urbanizaciones costeras necesitan una recuperación y rehabilitación muy importante». Para Cabrera es imprescindible «desarrollar y acometer actuaciones de mejora, rehabilitación, reordenación y recuperación de estas zonas turísticas pioneras con las que cuenta Menorca», con el objetivo de impulsar su evolución y la del destino en su conjunto «hacia la sostenibilidad». Noticias relacionadas El PSOE reclama «liderazgo» al Consell de Menorca para conseguir inversiones turísticas La PNL se ha presentado en coordinación con el Consell, ya que el equipo de gobierno considera esencial que la Isla no se quede fuera de esta convocatoria y, de hecho, manifiesta que iniciará este mandato la tramitación de declaración de zonas maduras en Menorca. Al mismo tiempo reprocha que no se hiciera durante los últimos ocho años de gobierno de la izquierda. El Ayuntamiento de Ciutadella por su parte aprobó en pleno, con los votos a favor de PSOE, PP y PSM, y la abstención de Ciutadella Endavant, solicitar al Consell que inicie los trámites para declarar las urbanizaciones del término municipal como zonas turísticas maduras o saturadas.