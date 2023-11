Se han cumplido ocho años, desde que el departamento de Ordenación Turística del Consell abriera expediente sancionador a la empresa Inversiones Lugumon 2010 SL, por comercializar estancias sin la correspondiente licencia turística, ni contar con la declaración responsable de inicio de actividad. Desde entonces, el Consell todavía no ha logrado ingresar los 325.000 euros, más los intereses de demora que se acumulan.

Desde la institución insular se han realizado todas las gestiones posibles para intentar recaudar el importe de la sanción, que en enero de 2021 ya ascendía a 390.000 euros, al aplicarse otros 65.000 euros de intereses.

Sin patrimonio

Inversiones Lugumon 2010 no dispone de patrimonio. Según datos del registro mercantil, en 2019 facturó 14.000 euros. El Consell llevó a cabo una investigación económica y patrimonial, pero no halló ni liquidez ni bienes que poder embargar. Ante eso, incluso, se presentó demanda judicial, la cual, en 2019, acabó con una sentencia favorable al Consell. Aún así, la ejecución no ha sido posible hasta el momento, según confirman fuentes de la administración insular.

Además del Ayuntamiento

El importe por esta sanción pendiente de cobrar por parte del Consell se suma a otras cantidades que tiene en vías de reclamación el Ayuntamiento de Ciutadella.

Concretamente, el Consistorio de Ponent ha incoado, hace escasos días, un nuevo expediente para cobrar 370.000 euros a Edificios Sofia 3 SL, que en su día compró el solar que había pertenecido a Prisoles Mediterráneo SA. Esta sociedad comercializa los 172 alojamientos turísticos de este complejo de cuatro estrellas, situado en el Passeig Marítim, en la Plaça de l’Almirall Farragut.

Sobre esta cuestión, desde el Consell ven más factible que el Ayuntamiento de Ciutadella pueda acabar ingresando las cantidades que reclama a esta sociedad. Y es que, según recordaban desde el Consistorio, tiene a su favor un embargo sobre un garaje a modo de garantía.