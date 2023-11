Més per Menorca ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos del Govern para 2024 porque, según los menorquinistas, no da respuesta a los retos que afrontan Balears y sus ciudadanos. El diputado Josep Castells, portavoz de Més en el Parlament, afirmó que «el Govern no tiene ningún proyecto político, aparte de bajar los impuestos a los más ricos, perseguir el catalán, poner una alfombra roja a los intereses de los promotores inmobiliarios y dar vía libre al monocultivo turístico».

Por otro lado, Més señala que algunas de las políticas necesarias que se prevén en las cuentas autonómicas para 2024 «no tienen credibilidad, porque no van acompañadas de medidas que las hagan viables, ni de la necesaria modernización o agilización de los procesos administrativos». Castells vaticina que buena parte de las políticas anunciadas en el proyecto presupuestario «se verán frustradas por la incapacidad de ejecución del Govern». Més per Menorca enmienda la totalidad del proyecto presupuestario porque considera que no aborda algunas de las problemáticas que viven las Islas, como pueden ser la masificación turística y la dependencia del monocultivo del turismo como sector productivo; las dificultades de acceso a la vivienda, sobre todo para la población más precarizada; la degradación de los recursos naturales; el retraso en la transición energética, los efectos del cambio climático en el archipiélago o la saturación de los servicios de salud y asistenciales. «Més ha optado por presentar una enmienda de devolución porque nos encontramos con unos presupuestos que evidencian que no hay proyecto político», declaró Josep Castells, «no hay una orientación a resolver los grandes déficits que tienen las Illes Balears en este momento, los grandes problemas no se afrontan» sino todo lo contrario, opina el diputado de Més, con las decisiones tomadas hasta ahora por el Govern se «insiste» y se «profundiza» en esos problemas citados.