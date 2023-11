El Govern está analizando con lupa los proyectos de la ecotasa que han sido aprobados en los últimos años y que no han sido ejecutados. El estudio está en curso y todavía no hay conclusiones, pero según fuentes de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, la revisión está encaminada a analizar qué iniciativas «tenían realmente un proyecto redactado detrás» y si «realmente son viables». Avanzan que consultarán con los ayuntamientos y los consells para decidir «si hay que renunciar o seguir adelante».

No son pocos los fondos que todavía quedan por ejecutar de los proyectos que han sido aprobados desde la implantación del impuesto sobre las estancias turísticas en el año 2016. Según la última actualización de los datos hecha pública por anterior Ejecutivo autonómico el pasado mes de junio, casi el 50 por ciento del dinero concedido para proyectos en Menorca todavía no se ha ejecutado, cerca de unos siete millones de euros.

Entre los proyectos más llamativos que han sido aprobados y no se han empezado a ejecutar está el del tratamiento terciario de la depuradora Maó-Es Castell, presentado por el Consel insular, que en el reparto del impuesto del año 2022 se llevó 2,4 millones de euros. Todavía no existe un proyecto ejecutivo redactado; sin embargo, parece difícil que esta pueda ser una actuación que se abandone, teniendo en cuenta que el Govern ya ha anunciado que buena parte de los fondos de la ecotasa irán destinados a la mejora del ciclo del agua.

Hay algunos proyectos aprobados para ser financiados con la ecotasa que no se han terminado de ejecutar o no se han empezado, pero que ya tienen garantía de continuidad, según se puede comprobar en el proyecto de presupuestos del Govern para 2024. Es el caso de las inversiones en materia de promociones de vivienda social que acomete el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi). En las cuentas del ente para el año próximo figuran por ejemplo 1,7 millones de euros para la construcción de once viviendas de protección oficial en Fornells, un proyecto que en parte está financiado con el reparto de la ecotasa del año 2019. También hay 4,2 millones de euros para construir 35 viviendas sociales en Alaior, un proyecto que fue aprobado por la comisión que reparte la ecotasa.

Sobre otros proyectos del último reparto del impuesto, el que lógicamente tiene más fondos pendientes de ejecutar, es complicado hacer un seguimiento de su estado porque en la práctica se trata de actuaciones a nivel balear a las que se le asigna una cantidad territorializada, calculando el impacto que puede tener sobre cada isla.