Solo los refuerzos puntuales, tanto en número de vuelos como en la capacidad de los aviones, introducidos por Air Nostrum durante el mes de abril a raíz de las reivindicaciones vertidas desde la Isla permitió que el porcentaje de ocupación de los vuelos de la OSP con Madrid bajara ese mes hasta el 82,6 por ciento, cifra que pese a todo ello continúa siendo muy alta. Antes, en los tres primeros meses de 2023, los niveles de plazas vendidas en esta ruta sujeta a licitación pública rondó siempre el 90 por ciento, a pesar de que no se trata precisamente de una época del año con un alto volumen de tráfico turístico de pasajeros.

En enero se realizaron 126 vuelos en la ruta entre Maó y Madrid, con una ocupación del 86,7 por ciento y poco más de 10.000 pasajeros. En febrero se bajó hasta los 117 vuelos (el mínimo establecido por el pliego de condiciones de la OSP son dos frecuencias diarias) y el porcentaje de ocupación se elevó hasta el 90,3 por ciento, el más alto en lo que llevamos de año. Cabe recordar que en noviembre de 2022, también bajo el amparo de la OSP, el porcentaje se elevó hasta un 98 por ciento, es decir, el lleno prácticamente absoluto. En marzo el número de vuelos aumentó hasta 133, según las cifras de AENA, para rebajar ligeramente la ocupación al 89,6 por ciento.

Estas cifras han sido facilitadas por el Gobierno de España al senador por Menorca, Cristóbal Marqués (PP), quien insiste en que los problemas de disponibilidad de plazas son constantes en la ruta por lo que se ha vuelto imprescindible aumentar a tres el mínimo de frecuencias diarias fijado en el concurso público.

En cuanto al tipo de pasajero que emplea esta ruta, tres de cada cuatro clientes de Air Nostrum bajo el régimen de la OSP son residentes. Según las respuestas obtenidas por Cristóbal Marqués, de noviembre a abril han viajado con Madrid 44.357 residentes y 33.451 no residentes. La diferencia principal se produce en los viajes de Maó a Madrid, con 22.103 residentes y 15.417 no residentes. En la ruta de Madrid a Barcelona fueron 22.254 residentes y 18.034 no residentes. En este aspecto existe una clara temporalidad estacional. Así las cosas, la presencia de no residentes en los aviones de la ruta Maó-Madrid y viceversa aumenta a medida que avanza el año, mientras que el número de residentes se mantiene más o menos estable, pero con puntas en los meses en que hay fechas señaladas como las vacaciones de Navidad o Semana Santa.