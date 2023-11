La oposición espera que el PP dé el primer paso después que en el último pleno votasen en contra de los presupuestos que presentaron para 2024. «Son ellos quienes gestionan», remarcó la portavoz del PSM, Maria Jesús Bagur. «La responsabilidad de gobernar es suya», remató la secretaria general del PSOE, Sandra Moll. «Si quieren seguir gobernando, deben aprobar los presupuestos pero, si son incapaces, que se lo hagan mirar», sentenció. Los socialistas confían que el equipo de gobierno les haga llegar una nueva propuesta que , con «proyecto y visión política, encaje» y defina «qué quieren para Ciutadella».

«Ellos también votaban en contra nuestros presupuestos», reprochó Sandra Moll. «Han hecho justo lo que nos criticaban cuando eran oposición», asintió Maria Jesús Bagur quien, contrariamente a lo afirmado por la alcaldesa, dice no haber percibido «voluntad real de consenso» entre los gestores municipales. Es más, la líder de los econacionalistas cree que la memoria de alcaldía que sustentaba la propuesta popular es «un menosprecio al anterior gobierno» de izquierdas.

Para el PSM, «bajar las inversiones un 70 por ciento es una incoherencia importante». Como lo es también no poder hallar en la documentación de los presupuestos un atisbo del «proyecto» del PP. Ni sobre la peatonalización de Es Born ni sobre el geriátrico o las iniciativas a favor de la movilidad. Ahora bien, Bagur no le cierra las puertas a un eventual acuerdo, «pero siempre que den un paso adelante y presenten otra propuesta. Parecen no ser conscientes de su situación».

Carla Gener, de Ciutadella Endavant, también aguarda «una nueva propuesta en la que veamos con claridad cuál es la línea que quieren seguir. Pero, por ahora, no está pasando nada de eso».