Los coches eléctricos cogen ‘carrerilla’ en Menorca y el número de matriculaciones ya representa el 7,7 por ciento del total en lo que llevamos de año, según los últimos datos publicados por el Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat). La cifra supone una subida importante desde 2019, año en el que se registró un ínfimo 0,6 por ciento. En 2020, ese porcentaje aumentó hasta el 2,25 por ciento y, en 2021, hasta el 3,41 por ciento. En 2022 se alcanzó una cuota del 5,47 por ciento con 47 coches eléctricos vendidos y, ahora, sin que haya concluido este ejercicio, ya se ha superado ese dato con 59 vehículos de esta misma tipología matriculados entre enero y octubre, cerca de seis cada mes.

A pesar de que las ventas de coches cien por cien eléctricos siguen siendo relativamente bajas en Menorca, queda demostrado que la tendencia es ascendente; tanto que el porcentaje de este segmento sobre el total de matriculaciones en la Isla es el más alto de Balears. En Formentera se mantiene alrededor del 7,5 por ciento y en Mallorca en torno al 6 por ciento; en Eivissa se tienen que conformar con, aproximadamente, un 4,5 por ciento, una cifra con la que no alcanzan ni siquiera las matriculaciones de 2022. «Menorca sigue siendo punta de lanza de la transición energética», defiende Pep Malagrava, consultor energético, que asegura que la Isla «hace crecer un poco la media de matriculaciones de vehículos eléctricos de Balears».

La Comunidad Autónoma ha superado en octubre las matriculaciones de coches cien por cien eléctricos de todo 2022 y ha alcanzado una cuota del 5,6 por ciento del total, con 1.175 vehículos cero emisiones matriculados. Un porcentaje que la media de Menorca ha hecho crecer hasta equipararse al resultado estatal, que también está alrededor del 5 por ciento. La mejora de los datos en Menorca, que repercuten en los del conjunto de Balears, se explica, básicamente, por tres factores, señala Malagrava: la evolución del mercado, las ayudas y la rebaja de precios.

Hasta 7.000 euros de ayuda para comprar

«A diferencia de hace cuatro años, ahora todas las marcas ofrecen variedad de coches eléctricos, el mercado da más opciones y lleva a la electrificación del parque automovilístico», aclara el consultor energético. Respecto a las ayudas, el programa Moves III para incentivar la movilidad energética se ha prorrogado hasta el 31 de julio de 2024 y concede hasta 7.000 euros a los particulares que compren un vehículo eléctrico y decidan achatarrar su coche antiguo. En caso contrario, el monto se reduce a 4.500 euros.

En cuanto a los precios, Malagrava afirma que «las marcas están bajando el precio de los coches eléctricos y ya no son tan prohibitivos como antes». El importe que hay que invertir para hacerse con determinados modelos, subraya, ha bajado hasta los 15.000 o 16.000 euros, «que no es un precio barato, pero sí es más económico que hace algunos años». Según han comunicado varias marcas, los vehículos eléctricos podrían costar lo mismo que los de gasolina entre 2025 y 2026.

Aún así, electrificar toda la flota de vehículos particulares resulta tarea difícil y no resultará efectiva, advierten desde el sector, si no se garantiza una financiación alta año tras año, si no se impulsa una red de recarga económica y disponible, y si no se reduce la dependencia del vehículo privado en pos de un nuevo modelo de movilidad que fomente el uso de transporte público 0 emisiones.