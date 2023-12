Avel·lí Casasnovas se apresuró a dar explicaciones al juez sobre el correo de Antoni Cavaller que se le había intervenido. Fue el propio exconcejal quien, asegura, le pidió a Cavaller «¿cómo puede ser, Antonio, que hayáis ganado tanto dinero con esta parcela? ¿Tan buenos sois vendiendo?». Y le reclamó un desglose detallado «porque los números que salían en prensa no me parecían los correctos» y «porque están aquí los periodistas pidiendo por qué (...) A ver si es verdad que nos hemos equivocado. Me extrañaría». Lo cierto, no obstante, es que, pese a haber sido requerido en numerosas ocasiones por diferentes medios, ni siquiera tras recibir el mail Casasnovas habló de ello en público, ni ofreció entrevistas.

El expresidente del PP atribuye la comisión política que, antes de la acción judicial, investigó el caso al resquemor del exconcejal Joan Triay, «que salió rebotado del equipo de gobierno del que era socio y se dedicó a hacerme la vida imposible». Pero la verdad es que la comisión se puso en marcha el 27 de noviembre de 2007 y se prolongó hasta el 17 de julio de 2008, antes de la ruptura del pacto, consumada el 31 de ese mes. Además, Triay presidió la comisión a propuesta del PSM y fue el PP quien acordó ejercer la acusación desde el Ayuntamiento.