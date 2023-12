💨Ha entrat el vent fort a Menorca.

La Tramuntana s'ha anat intensificant durant el matí i en aquests moments ja registra ratxes de 70 km/h.



⚠️Recordem que hi ha avís per ratxes de vent que poden superar els 80 km/h i avís taronja per ones de 4 a 5 m.