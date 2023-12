El Partido Popular de Maó ha acusado este viernes a los grupos de izquierdas presentes en el Consistorio mahonés de vetar su participación en la elaboración de los presupuestos para el 2024. «El PP extendió la mano a Héctor Pons para llegar a acuerdos y que pudiera gobernar en minoría sin tener que pactar con Ara Maó, pero no ha querido», ha lamentado el portavoz popular, Mateu Aínsa.

Aínsa también ha afirmado que las exigencias que ha presentado Ara Maó «no son demasiado importantes», y ha acusado a la agrupación de electores de «sectarismo» por buscar «por encima de todo» que el PP no entrara en el pacto del presupuesto. «Parece que para Ara Maó lo más importante es que el PP no entre en el pacto para aprobar el presupuesto de 2024, porque no quieren que entremos en el juego de mirar por las cosas que se tienen que hacer por el bien de los mahoneses», ha asegurado.

Aínsa no ha querido valorar en profundidad el presupuesto presentado este jueves por las dos fuerzas progresistas del Consistorio, aunque ha señalado que están de acuerdo en la visión general. Tampoco ha querido anticipar cuál será el voto de los populares en el pleno de la semana que viene en el que se tendrá que aprobar el documento, pero ha garantizado que estará entre la abstención y el voto negativo, puesto que se ha querido excluir al PP.

Propuestas de los populares: Es Freginal, La Salle y Estadi Maonès

Los populares también han explicado que durante los últimos meses se han reunido en diversas ocasiones con los socialistas para buscar un pacto para los presupuestos municipales, y han puesto encima de la mesa proyectos como el de la nueva sede para el Conservatorio, que finalmente se ha podido acordar entre las dos formaciones.

También han señalado que otra de sus propuestas era poner en marcha una hoja de ruta para remodelar el parque de Es Freginal, que incluía el llegar a un acuerdo con la Iglesia para que los terrenos pasen a ser municipales, así como derribar los edificios que están en mal estado e impulsar nuevos usos para la ciudadanía, además de construir un aparcamiento en altura.

En la negociación, el PP también ha puesto sobre la mesa la construcción de un nuevo pabellón para La Salle de Maó, puesto que es el único gran club del municipio que no tiene instalaciones deportivas municipales. «No sabemos si al PSOE le daba miedo hablar de esta futura inversión dentro de lo que es una escuela concertada», se ha preguntado Aínsa.

Otras propuestas del PP para el presupuesto eran una hoja de ruta para ampliar las instalaciones del Estadi Maonès, las inversiones en el ciclo del agua o la reforma de espacios como las plazas de s’Esplanada y Constitució o el barrio de Tanques del Carme. «En todas estas cosas estábamos de acuerdo», ha enfatizado Aínsa.