El conjunt de professors i professores del CEIP Margalida Florit de Ciutadella s’ha adherit recentment a la campanya contra la «segregació lingüística» que s’ha estès als diferents centres educatius de Balears.

L’escola pública d’educació infantil i primària de la ciutat de ponent ha fet públic el seu suport a la iniciativa que porta per eslògan «La llengua no es toca» i que defensa que no es polititzi la llengua catalana a l’educació.

De la mateixa manera que ho van fer els professors i les professores de l’IES Biel Martí de Ferreries a finals del passat mes de novembre, el professorat del ‘Margalida Florit’ ha mostrat el seu rebuig al pla de lliure elecció de llengua que vol impulsar el Govern sortint a l’exterior del centre com a acte simbòlic amb cartells on es llegeix que «La llengua no es toca» i immortalitzant el moment amb una imatge que després han compartit.

El pla signat per PP i VOX es preveu implantar a partir del curs que ve i permetrà que els pares o tutors legals dels alumnes triïn la primera llengua d'ensenyament en les matèries no lingüístiques fins als vuit anys.