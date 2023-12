La consellera de Vox, Maite de Medrano, ha confirmado el voto en contra a los presupuestos del Consell de Menorca para 2024. El gobierno en minoría del PP no podrá aprobar sus cuentas para el próximo año y queda a expensas de una nueva negociación con los grupos de la oposición sobre su contenido. Tal como ha avanzado ‘Menorca – Es Diari’ esta mañana, Vox había lanzado un órdago al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, condicionando su apoyo a los presupuestos a que le permitiera entrar de nuevo en el equipo de gobierno.

En su intervención, De Medrano ha afirmado que Vox no admite que sus votantes sean «ninguneados» y cuestiona las partidas incluidas en el proyecto de presupuestos elaborado del PP donde se incluyen fondos destinados al fomento del catalán, la cooperación internacional, la Agenda 2030, la integración de inmigrantes, lo que llama «ideología de género» y el dinero destinado a «subvencionar chiringuitos o untar a los medios».

Un pacto roto desde noviembre

De Medrano fue cesada por el presidente el 14 de noviembre cuando la representante de Vox se opuso a que el nuevo director insular de su departamento, tras el cese de Ricardo Gali, fuera del PP y no de Vox, una muestra evidente de la desconfianza del presidente con ella.

Una vez confirmado el voto en contra de la representante de Vox, los presupuestos del Consell para 2024 no podrán aprobarse, ya que el PP no tiene la mayoría suficiente. La oposición del PSOE y Més per Menorca ya advirtió en el último pleno que no ha habido una negociación con el PP para intentar llegar a algún tipo de acuerdo.

Sin embargo, en el pleno ordinario del Consell del pasado lunes, a diferencia del anterior, Maite de Medrano apoyó la mayoría de propuestas del equipo de gobierno, lo que fue interpretado como una actitud de acercamiento para dar fuerza a su propuesta de recuperar el pacto entre los dos partidos.

La sombra de la dirección nacional de Vox

Una de las posibilidades es que la dirección nacional de Vox haya intervenido y quiera aprovechar la oportunidad de la votación de los presupuestos para recuperar la posición que perdió con el cese de De Medrano en el Consell de Menorca. Esta estrategia coincidiría con la que ha mantenido Vox en el Parlament y que le ha dado resultado, ya que el PP de Marga Prohens ha tenido que aceptar todas las enmiendas para poder contra con su voto para la aprobación de los presupuestos.