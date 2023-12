Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Alaior rechazan de forma contundente la propuesta de presupuestos para 2024 elaborada por el equipo de gobierno por «no solucionar los verdaderos problemas y necesidades del municipio». Tanto PSOE como Avançam votarán en contra en el pleno de este viernes.

El portavoz del PSOE, Toni Mir, se mostraba muy crítico con la propuesta y lamentaba que «las prioridades del PP no son para nada las nuestras». Apuntaba directamente a las iniciativas de carácter social echando en falta el proyecto de ampliación del geriátrico, «inexistente en el presupuesto y totalmente urgente para los vecinos». Además, lamenta que no se contemplen inversiones en Cala en Porter. «Hay obras en todos los núcleos, excepto en esta urbanización que arrastra grandes deficiencias en alumbrado y red viaria», señala Mir. Muestra, asimismo, preocupación con respecto a unas cuentas «tan abultadas». Indica que «es una bola de nieve que crece y a corto plazo podríamos tener un problema económico», a lo que alerta de que este incremento no repercute en solucionar los problemas de los alaiorenses. Con respecto a la congelación de los impuestos, Mir es claro en advertir que sería el colmo que «incrementaran impuestos después de que Benejam se haya subido el sueldo un 40 por ciento, el coste de los cargos políticos representa el 1,6 por ciento del presupuesto, unos 300.000 euros».

Por su parte, Avançam presentará una enmienda a la totalidad, así como cuatro enmiendas parciales. «Observamos numerosas carencias en inversiones trascendentales para el desarrollo del municipio», señala su portavoz Isa Allès. Hace hincapié al hecho que «no hay inversión en vivienda, ni en equipamientos culturales, tampoco para impulsar el comercio local y revitalizar el pueblo ni ayudas sociales para las familias para afrontar la gran subida de precios». Considera una «irresponsabilidad» que «se mantengan los elevados sueldos de los cargos políticos y en especial, la subida del 40 por ciento del sueldo del alcalde». En cuanto a las enmiendas parciales, Avançam propone un plan de choque a favor del acceso a la vivienda digna, una partida para dinamizar el comercio local, otra para redactar el proyecto de la sala multifuncional, además de proponer nuevas líneas de comedor y fortalecer las ayudas para actividades extraescolares.