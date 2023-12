Menorca despide el año con otra mala noticia para el sector lácteo. Un mes después de que la Payesa anunciara que deja de comprar leche a los predios que la abastecían, ahora es otra industria transformadora de relevancia en la Isla, Sa Canova, la que baja considerablemente el precio del litro de leche que paga a los diez llocs que aún le suministran.

A partir de enero y durante el primer trimestre del año, la quesera nacida en 1990 y con fábrica en Ferreries pasará de pagar 46 céntimos por litro de leche a las fincas productoras a solo 40. Una rebaja de seis céntimos por litro, que es de ocho si se tiene en cuenta tambien el recorte de otros dos céntimos que ya les aplicó en el último trimestre del año. Eso supone que cada finca afectada dejará de cobrar, en función de su producción, unos 30.000 euros al año de Sa Canova.

El gerente Pere Pons Bagur justifica la decisión en base a criterios de rentabilidad. Recuerda que en 2022 se subió el precio de la leche hasta en un 61 por ciento, hasta rozar los 50 céntimos por litro, pero los clientes a los que se ha abastecido, especialmente una gran cadena de distribución que absorbía casi la mitad de su producción, solo han aceptado que se repercuta «entre un 15 y un 20 por ciento». Esto ha generado una situación «inasumible» que «nos ha llevado a sufrir importantes pérdidas a lo largo de todo el año».

Excedente sin vender

Pero Sa Canova se ha quedado también con un gran excedente de queso por vender y, «aún así, no dejamos tiradas a las fincas». De hecho, parte de la leche que recoge ahora a los llocs la emplea para elaborar cuajada para Quesería Menorquina. «Queremos seguir, no cerrar», insiste Pons Bagur, «pero para lograrlo ahora toca tomar decisiones que pueden no resultar agradables a los payeses».

El recorte incluido en los nuevos contratos que ha hecho llegar a las fincas que le abastecen es solo la segunda parte de una crisis que se remonta varios meses atrás, cuando Sa Canova ya tuvo que prescindir de las explotaciones que le vendían menores cantidades de leche. Eso hizo que el número de fincas dependientes de la marca pasara de 20 a solo la mitad. Las afectadas acabaron siendo acogidas por otra industria del sector, los quesos Dalrit de la familia Mercadal de Alaior.

Segundo recorte en meses

Los 40 céntimos por litro que ha establecido ahora Sa Canova dejan a los payeses afectados con un margen de rentabilidad muy bajo.De hecho, un reciente informe del Ministerio de Agricultura estima que los costes de producción para una granja de vacuno de leche en España se sitúan en un promedio de 36 céntimos por litro de leche. Una cifra que crece en Menorca por el encarecimiento de piensos y máquinas por el efecto de la insularidad.

Lacto Industrial Menorquina, la sociedad que dio origen a la marca, fue fundada en 1990 y ha llegado a tener una treintena de empleados. En la década previa a la pandemia, los quesos de Sa Canova se codearon entre los más preciados a nivel internacional. Su ‘Cala Blanc’ se impuso en el World Cheese Awards y fue distinguido en 2016 como el mejor queso del mundo.