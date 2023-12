Los armadores y pescadores profesionales de las barcas de arrastre de la Isla se van a quedar sin las ayudas comprometidas en 2022 por el Govern para compensar los días que no salen a faenar en cumplimiento del plan plurianual para las especies demersales en el Mediterráneo occidental.

Los requisitos que exige esta línea de subvención emanada del anterior Ejecutivo ante la imposibilidad de influir en las decisiones restrictivas de la Unión Europea aparecieron en el BOIB en diciembre del año pasado. La tardía publicación supuso que los arrastreros ya no podían ajustarse a aquellos relativos a la situación laboral de sus trabajadores.

El presidente de la Cofradía de Ciutadella, Xavier Marqués, confirma que él ya ha recibido la denegatoria de la ayuda comunicada por la Conselleria de Agricultura y Pesca, lo que supondrá dejar de ingresar una suma que oscila entre los 15.000 y los 20.000 euros. Las ayudas están entre 300 y 400 euros por embarcación y 50 por trabajador, por cada día no faenado.

«No es lógico que primero sacaran la convocatoria y meses después los requisitos», destaca el patrón mayor. Antes se trabajaba con un calendario cerrado que facilitaba la coordinación entre las administraciones, el Govern y la Seguridad Social.

Para obtener esta ayuda los pescadores debían estar días en el paro, cuando en muchos casos no era así «porque el hecho de que la barca no salga a pescar no quiere decir que no trabajemos en tierra, pero si no hemos estado en el paro no podemos recibir esta ayuda», explica Marqués.

En todo caso, añade, si el pescador no tiene derecho a esta ayuda porque cobra el paro o está trabajando, «no entiendo por qué no se paga a la empresa cuando el Govern sabe que no salimos a faenar», ya que las barcas están geolocalizadas. «Ni días de pesca, ni pescado, ni dinero», resume el presidente de Ciutadella.