El PSOE acusa al Govern de «rehuir las necesidades reales» de los centros educativos que, según afirma la secretaria ejecutiva de educación socialista, Amanda Fernández, «no tienen nada que ver con la política educativa que está planteando el Ejecutivo autonómico».

En este sentido, la socialista lamenta que el PP «no tenga como prioridad la gestión educativa ni la mejora de la calidad de los niños, demostrando que no tiene ningún proyecto político en esta línea y que, además, rehuye de las necesidades reales que plantea la comunidad educativa de las Islas y, en concreto, de Menorca».

Fernándex exige al PP que se preocupe por las demandas de la comunidad educativa relacionadas con la bajada de ratios, la formación del profesorado o la mejora de la inclusión educativa de los niños, especialmente en la etapa de 0 a 3 años. «Estos cambios se tienen que hacer de la mano de la comunidad educativa y no de espaldas a ella», asegura, al mismo tiempo que denuncia que «lo que tiene claro la Conselleria de Educación es que quiere beneficiar a los suyos y siguiendo las medidas que Vox les exige».

Por su parte, la secretaria general del PSOE Menorca, Susana Mora, pide al Govern «que sea consciente de cuál es la realidad, que no cree problemas donde no los hay y que no adopte medidas como la segregación lingüística, que la comunidad educativa en general rechaza».