El PSOE no rechaza el acercamiento de Adolfo Vilafranca a los partidos de izquierda para negociar los presupuestos, pero marca el terreno al presidente del Consell para poner fin al bloqueo de las cuentas después de que el Partido Popular, que gobierna la institución insular en minoría, no pudiera sacarlas adelante con el voto contrario de los socialistas, Més per Menorca y Vox. «Ya hemos dicho que el Plan Territorial Insular (PTI) no se toca y ahora damos un paso más y decimos que la Ley de Reserva de Biosfera tampoco se toca», ha afirmado este viernes en una rueda de prensa para valorar la actualidad política de Menorca la secretaria general del PSOE, Susana Mora.

Los socialistas ven con buenos ojos que «el presidente esté virando hacia la izquierda, hacia el PSOE, para ver qué postulados ponemos sobre la mesa para negociar y aprobar los presupuestos», pero le recrimina haberles «ninguneado» antes del pleno convocado en diciembre para dar luz verde a las cuentas del Consell. En este sentido, afrontan la aproximación de Vilafranca con cautela y le advierten que «gobernando en minoría, debe actuar en consecuencia, su tarea pendiente es pactar los presupuestos», insiste Mora. Noticias relacionadas Vilafranca abre la puerta a hacer renuncias sobre el PTI para ganarse a la izquierda Más noticias relacionadas La secretaria general del PSOE avisa que, a la hora de negociar, los socialistas buscan un «acuerdo certero, basado en políticas y no en números». Aquí aclara que «nuestra actitud no es partidista, sino que está basada en la defensa del modelo territorial» y recuerda que, si bien el Partido Popular fue la formación más votada en el Consell, «el bloque de izquierdas consiguió más votos y la realidad social es que, por más que gobierne la derecha, los ciudadanos no quieren un cambio de modelo». Susana Mora acusa al presidente de la institución insular de ser el «único responsable» del bloqueo de las cuentas públicas, situación que califica de «fracaso político», y subraya que «el esfuerzo para llegar a un acuerdo y aprobar los presupuestos lo tiene que hacer Adolfo Vilafranca, no el PSOE». Si los 'populares' «quieren se seamos su solución, no les podemos dar un cheque en blanco», recalca Mora, que avanza estar a la espera de mantener una reunión con Vilafranca «para ver cuáles son, exactamente, las cesiones a las que está dispuesto y que está anunciando en los medios de comunicación». El apunte Presión en el Parlament En la misma rueda de prensa en la que ha comparecido Susana Mora, ha intervenido el diputado socialista Marc Pons, que ha insistido en la necesidad de «defender el interés general y no el de los grandes promotores económicos e inmobiliarios» en materia de vivienda. También, en pleno debate por la proposición de ley que reforma la ley de transportes para regular el sector del taxi ante la irrupción de las plataformas de vehículos con conductor (VTC), ha asegurado que «plataformas de ámbito internacional como Uber o Cabify no tienen cabida en Menorca en el momento en el que expulsan y deterioran la calidad laboral de los autónomos y pequeños empresarios». Pons ha incidido, asimismo, en el «retroceso inadmisible» que supone en Balears la supresión de la Oficina Anticorrupción y ha abogado por «reforzar los filtros de protección y prevención».